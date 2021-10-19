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Марлон: Идеи Де Дзерби похожи на те, что у Гвардиолы
Бразилец рассказал о философии игры наставника "горняков"
shakhtar.com
Бразильский защитник "Шахтера" Марлон поделился мнением о главном тренере донецкой команды Роберто Де Дзерби и своей позиции.
"Он имеет фундаментальное значение для меня. Он позвал меня после ухода из "Барселоны", сказав: "Марлон, переходи в "Сассуоло", мы собираемся играть здесь в настоящий футбол и повеселиться". Так и произошло. Там были 3 хороших года, а теперь я с ним в "Шахтере".
Он не хочет играть лонгболамы, мяч в ногах. Его идеи похожи на те, что у Гвардиолы. У Де Дзерби другой стиль, чем у итальянцев, но также правда в том, что в Италии также все меняется.
Я очень вырос с Де Дзерби в психологическом плане – и как игрок, и как человек.
Сегодня в футболе центральных защитников просят играть с мячом, а крайков – атаковать. Но нужно быть осторожными – никогда не терять место, которое нужно защищать, это суть позиции", – сказал Марлон.
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