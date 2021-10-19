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Голкипер Вереса: Не знал куда будет бить игрок Черноморца, просто угадал
Богдан Когут отразил 11-метровый удар
Фото: НК Верес
Голкипер "Вереса" Богдан Когут прокомментировал отраженный пенальти в матче с "Черноморцем" и игру в Одессе в целом (1:0).
"Проявили все свои бойцовские качества. С двадцатой минуты играли в меньшинстве. Мы к тому знали, что будет тяжело. "Черноморец" - хорошая команда, которая демонстрирует добротный футбол. А тут еще и удаление. Пришлось приложить максимум усилий, чтобы удержать результат. Были вынуждены сесть ниже. Вся команда прекрасно сыграла на оборону.
Пенальти - это лотерея. Сегодня больше повезло мне. Слава Богу. Конечно, мы отрабатываем пенальти. Но я не знал, куда будет бить игрок "Черноморца". Просто угадал", - сказал Когут.
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