Голкипер Вереса: Не знал куда будет бить игрок Черноморца, просто угадал

Голкипер "Вереса" Богдан Когут прокомментировал отраженный пенальти в матче с "Черноморцем" и игру в Одессе в целом (1:0).

"Проявили все свои бойцовские качества. С двадцатой минуты играли в меньшинстве. Мы к тому знали, что будет тяжело. "Черноморец" - хорошая команда, которая демонстрирует добротный футбол. А тут еще и удаление. Пришлось приложить максимум усилий, чтобы удержать результат. Были вынуждены сесть ниже. Вся команда прекрасно сыграла на оборону.

Пенальти - это лотерея. Сегодня больше повезло мне. Слава Богу. Конечно, мы отрабатываем пенальти. Но я не знал, куда будет бить игрок "Черноморца". Просто угадал", - сказал Когут.