  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Голкипер Вереса: Не знал куда будет бить игрок Черноморца, просто угадал
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Голкипер Вереса: Не знал куда будет бить игрок Черноморца, просто угадал

Премьер-лига
(3 голосов)

Богдан Когут отразил 11-метровый удар

Голкипер Вереса: Не знал куда будет бить игрок Черноморца, просто угадал

Фото: НК Верес

Новина українською

Голкипер "Вереса" Богдан Когут прокомментировал отраженный пенальти в матче с "Черноморцем" и игру в Одессе в целом (1:0).

"Проявили все свои бойцовские качества. С двадцатой минуты играли в меньшинстве. Мы к тому знали, что будет тяжело. "Черноморец" - хорошая команда, которая демонстрирует добротный футбол. А тут еще и удаление. Пришлось приложить максимум усилий, чтобы удержать результат. Были вынуждены сесть ниже. Вся команда прекрасно сыграла на оборону.

Пенальти - это лотерея. Сегодня больше повезло мне. Слава Богу. Конечно, мы отрабатываем пенальти. Но я не знал, куда будет бить игрок "Черноморца". Просто угадал", - сказал Когут.

Читайте такжеЧерноморец - Верес 0:1. Выжившие в красной зоне

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Богдан Когут Черноморец (Одесса) Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
НК Верес

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
19.10.2021 в 12:01
ЧО не выходите на игры а лучше сваливайте вас возьмёт любая команда а ДК2 пусть поменяет название и проигравает дальше -стадиона нет скоро и базы не будет --бегите пацаны удачи и спасибо за выход в УПЛ
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...