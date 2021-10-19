Поворознюк рассказал, сколько денег тратит на Ингулец

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал, сколько тратит на содержание своей команды.

"Кайф, я получаю сумасшедшее удовольствие от футбола. А футбол – как мой 4-й ребенок. Как чемодан без ручки – и бросить тяжело, и тянуть. Не считаю, что попал на деньги. Когда трачу деньги и получаю от этого кайф, не считаю, что я просто попал на бабки.

Я трачу в пределах 3 млн долларов, но не жалею об этом. Просто не жалею. Хотите меня вытянуть на разговор, что я попал на бабки. Не попал я на бабки. Я получаю кайф от этого.

Бывают моменты, как было с "Оболонью", когда 0:2 уступали, потом 2:2 вдесятером и забиваем победный на 93-й – этого драйва мне хватает. Такой заряд на работу, что я еще месяц сутками работаю, чтобы заработать еще больше денег и потратить их на футбол", – сказал Поворознюк.