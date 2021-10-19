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Поворознюк рассказал, сколько денег тратит на Ингулец

Премьер-лига
(1 голосов)

Функционер ни о чем не жалеет

Поворознюк рассказал, сколько денег тратит на Ингулец

Фото: ФК Ингулец

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал, сколько тратит на содержание своей команды.

"Кайф, я получаю сумасшедшее удовольствие от футбола. А футбол – как мой 4-й ребенок. Как чемодан без ручки – и бросить тяжело, и тянуть. Не считаю, что попал на деньги. Когда трачу деньги и получаю от этого кайф, не считаю, что я просто попал на бабки.

Я трачу в пределах 3 млн долларов, но не жалею об этом. Просто не жалею. Хотите меня вытянуть на разговор, что я попал на бабки. Не попал я на бабки. Я получаю кайф от этого.

Бывают моменты, как было с "Оболонью", когда 0:2 уступали, потом 2:2 вдесятером и забиваем победный на 93-й – этого драйва мне хватает. Такой заряд на работу, что я еще месяц сутками работаю, чтобы заработать еще больше денег и потратить их на футбол", – сказал Поворознюк.

Читайте такжеПоворознюк: Мы подаем на КДК из-за Руха. Что они выдумают ‒ я не знаю. Будет очень весело
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В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
Пряма Червона

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Комментарии (4)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
19.10.2021 в 12:45
Ще б поменше песдів, і ціни б йому не було.
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
19.10.2021 в 12:32
тратит - и хорошо
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0
0
Орко СТР (Харків)
19.10.2021 в 12:11
Да......кайф до першого неврожаю
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.10.2021 в 11:44
Красава
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0
-1


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