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Маркевич: Вместо того, чтобы выиграть с преимуществом в 2-3 мяча, Мариуполь проиграл

Премьер-лига
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"Азовцы" остаются главными аутсайдерами чемпионата Украины

Маркевич: Вместо того, чтобы выиграть с преимуществом в 2-3 мяча, Мариуполь проиграл

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич подвел итоги поражения от харьковского "Металлиста 1925" (1:2) в матче 11-го тура УПЛ.

- Какой может быть комментарий… Вместо того, чтобы выиграть с преимуществом в 2-3 мяча, мы проиграли. Это очередное подтверждение того, что опыт играет большую роль на таком уровне. Чтобы реализовывать моменты необходима, как говорят, "набитая нога".

У нас же молодые ребята. 6 игроков играли за юношескую сборную Украины – они сыграли 3 матча на хорошем уровне, преодолели тысячи километров. Поздравляю их и всю сборную с выходом в следующий раунд. И тому же Марку Мампасси не хватило где-то свежести, поэтому пришлось делать в перерыве замену.

Будем работать дальше, и воспитывать молодежь для украинского футбола.

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- Замена Топалова была вынужденной?

- Дима попросил замену. Была интенсивная игра. Он сделал очень много врываний, скоростной работы. Отдал голевую передачу, еще мог совершить результативные действия. Он работал на максимальной скорости. Лучше попросить замену и уступить место свежим игрокам, чем оставаться на поле и отбывать номер.

Вместо Топалова вышли молодые ребята, которым необходимо понять, что они играют в Премьер-лиге. Как на поле, так и за его пределами. Эти ребята еще находятся в процессе футбольного взросления. И сейчас мы, и болельщики и клуб, являемся свидетелями этого процесса. Если они поймут что нужно тяжело работать, значит будут играть в большом футболе. Если нет – то уже ничего не сделаешь, - сказал Маркевич.

Напомним, "Мариуполь" остается главным аутсайдером чемпионата Украины, в активе "моряков"4 очка.

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В статье: ФК Мариуполь Остап Маркевич Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ФК Мариуполь

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