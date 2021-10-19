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Маркевич: Вместо того, чтобы выиграть с преимуществом в 2-3 мяча, Мариуполь проиграл
"Азовцы" остаются главными аутсайдерами чемпионата Украины
Фото: ФК Мариуполь
Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич подвел итоги поражения от харьковского "Металлиста 1925" (1:2) в матче 11-го тура УПЛ.
- Какой может быть комментарий… Вместо того, чтобы выиграть с преимуществом в 2-3 мяча, мы проиграли. Это очередное подтверждение того, что опыт играет большую роль на таком уровне. Чтобы реализовывать моменты необходима, как говорят, "набитая нога".
У нас же молодые ребята. 6 игроков играли за юношескую сборную Украины – они сыграли 3 матча на хорошем уровне, преодолели тысячи километров. Поздравляю их и всю сборную с выходом в следующий раунд. И тому же Марку Мампасси не хватило где-то свежести, поэтому пришлось делать в перерыве замену.
Будем работать дальше, и воспитывать молодежь для украинского футбола.
- Замена Топалова была вынужденной?
- Дима попросил замену. Была интенсивная игра. Он сделал очень много врываний, скоростной работы. Отдал голевую передачу, еще мог совершить результативные действия. Он работал на максимальной скорости. Лучше попросить замену и уступить место свежим игрокам, чем оставаться на поле и отбывать номер.
Вместо Топалова вышли молодые ребята, которым необходимо понять, что они играют в Премьер-лиге. Как на поле, так и за его пределами. Эти ребята еще находятся в процессе футбольного взросления. И сейчас мы, и болельщики и клуб, являемся свидетелями этого процесса. Если они поймут что нужно тяжело работать, значит будут играть в большом футболе. Если нет – то уже ничего не сделаешь, - сказал Маркевич.
Напомним, "Мариуполь" остается главным аутсайдером чемпионата Украины, в активе "моряков"4 очка.
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