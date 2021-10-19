Герой футбольного дня. Богдан Когут

Шесть из одиннадцати матчей текущего чемпионата Украины "Верес" провел на ноль пропущенных. В целом за первую треть чемпионата меньше ровенского клуба пропустили только "Динамо", "Шахтер", "Ворскла" и "Александрия". Но ни одного голкипера "Вереса" нет в топе по тому или иному статистического элементу.

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Собственно, говорить надо только о Богдане Когуте, поскольку все одиннадцать матчей "Вереса" от звонка до звонка отыграл он. И вчера против "Черноморца" (победа 1:0), вероятно, был лучший из них. Одесситы нанесли по воротам соперника пятнадцать ударов, семь раз попадали в створ, но ни разу не забили. Даже с одиннадцатиметровой отметки Когут оказался непробиваемым: Он не просто отбил мяч от Ильи Путри, а зафиксировал его намертво.

Для Богдана Когута это по определению лучший сезон в карьере. До сих пор он был заметной фигурой только на уровне Первой лиги. Провел там более 140 матчей, а в элите засветился только однажды, когда в далеком сезоне 2011/12 провел один матч за "Оболонь" против полтавской "Ворсклы" (поражение 0: 1).

Половину сезона 2017/18 Богдан Когут провел в том "Верес", который зашел в УПЛ вместо "Львова" и после разделения на "шестерки" (тогда формат чемпионата предусматривал такую ​​опцию) даже находился в "чемпионской" группе. Но Когут тогда твердо сидел за спиной Александра Бандуры, так и не появившись на поле хотя бы раз. Поэтому теперь для него каждый поединок в элите – наслаждение, а попадание в символическую сборную тура или любую другую номинацию – приятный бонус.

Прежде всего, благодаря надежной обороне "Верес" находится далеко от зоны вылета. А надежная оборона невозможна без надежного вратаря. Здесь у Юрия Вирта гармония и баланс.