Вечная проблема Зари, кризис Десны, класс Ворсклы. Эксперты об 11-м туре УПЛ

Тренеры Александр Севидов, Илья Близнюк и Иван Балан делятся своими впечатлениями от матчей 11-го тура Украинской Премьер-лиги.

"Шахтер" - "Заря" 6:1

Александр Севидов: "Заря" попыталась сыграть в открытый футбол, насытила группу атаки, за что и поплатилась. Это могло пройти с другими командами, но не с "Шахтером". Чтобы играть в такой футбол, в первую очередь нужно наладить четкие действия в обороне. А вот тут как раз огромные проблемы. Первый быстрый гол спутал все карты, а замена из-за травмы Вернидуба полностью разладила игру защиты, которая и с Виталием выглядела не очень убедительно.

"Шахтер" начал создавать голевые моменты слишком рано, в начале поединка. Тяжело искать оправдания команде, пропускающей шесть мячей, но тем не менее это был день "Шахтера". Команда использовала все свои моменты, и могла забить и больше. Были надежды на достойную игру со стороны "Зари", но, к сожалению, ее не получилось. Если в линии атаки еще можно найти какую-то ротацию, то в обороне беда. В последних матчах вместе с еврокубками луганчане много пропускают. И пока они не наведут порядок в защите все усилия в атаке идут в холостую.

"Мариуполь" - "Металлист-1925" 1:2

Илья Близнюк: В первом тайме харьковчане не создали ни одного острого момента, ударив один раз в сторону ворот соперника. А их медленная защита позволяла азовцам убегать в контратаки, и будь опытнее игроки хозяев, счет мог быть разгромным до перерыва. У "Мариуполя" было 3-4 возможности забить, но не реализация сыграла в очередной раз злую шутку с командой Маркевича.

Второй тайм также начался с быстрых атак "Мариуполя", но Кривенцов, видимо, хорошо встряхнул своих подопечных в раздевалке, команда начала угрожать воротам соперника. Затем игру взял на себя Марлисон, завершив прекрасным ударом атаку. А на исходе матча сработала замена харьковчан. После фланговой передачи отличился вышедший Зубков, который выиграл верховую борьбу у Удода. Тут явная ошибка молодого и неопытного центрального защитника вместе с вратарем. Голкипер не рассчитал, побежав на перехват, а нужно было просто находиться на месте, и тогда был бы шанс спасти команду.

"Мариуполь" может винить только себя в поражении, что еще больше загоняет в психологическую яму команду. Имея столько голевых возможностей, и чтобы завершить поединок такой долгожданной победой, но так проиграть, нужно умудриться.

"Львов" - "Динамо" 1:4

Александр Севидов: Получился прогнозируемый как футбол, так и результат. Понятно, что львовяне будут обороняться всей командной находясь за линией мяча и ждать своего момента. И первый же подход к владениям киевлян закончился стандартом и пенальти. Неожиданный и спонтанный гол ничуть не расстроил "Динамо". Они быстро отыгрались и легко разобрались с защитной линией хозяев. Помимо их неграмотной игры в двух пропущенных мячах явная вина вратаря Костика. В обоих случаях удары Буяльского с левой и Цыганкова с правой ноги хорошо просматривались и читались. Но страж ворот не перекрыл угол ударов, вовремя не вышел вперед и пропустил мячи, хотя можно было выручить. Перед вторым голом хозяева в простой ситуации потеряли мяч в центре, и динамовцы сражу же наказали львовян за это.

Было понятно, что у "Львова" нет ни характера, ни мастерства, что-либо противопоставить киевлянам. Второй тайм превратился в простую формальность. "Динамо" так же легко забило дополнительных два гола, спокойно и без сопротивления довело свою уверенную победу. Слишком большой разрыв в классе. Беда нашего чемпионата, что большинство его команд одинаково безлики.

"Днепр-1" - "Колос" 2:0

Иван Балан: Днепряне с первых минут показали, кто в доме хозяин. Как всегда, активным был на своем фланге Дубинчак. Хозяева хорошо контролировали мяч, но до середины тайма без острых моментов. "Колос" все силы сосредоточил на обороне. На 15-й минуте Довбык мог открыть счет, и то что он не сделал, через несколько минут воплотил это партнер Игнатенко. Затем "Колос", который считанные разы переходил на половину поля соперника, получил второй гол перед перерывом.

Гости после отдыха в течение 10 минут немного оживились, даже создали один момент - мяч попал в стойку. После выхода Лысенко начали играть смелее, с желанием переломить неблагоприятный ход событий. Но их запала хватило не на долго. "Днепр-1" возвратил инициативу и контроль игры, действовал острее особенно на контратаках, играя по счету. "Колос" ничего не создал, и футбол был без моментов у ворот днепрян. Невыразительная игра со стороны коваливцев позволила хозяевам спокойно взять три очка.

"Минай" - "Десна" 0:0

Илья Близнюк: "Минай" более интенсивно выглядел в плане скорости и передвижения, чем "Десна". Северяне хотели сыграть за счет опыта, контроля мяча, где-то академично, но хозяева навязали прессингующую игру и смотрелись лучше. Первые 15 минут они за счет активности прихватили гостей, затем откатились в оборону, и тут "Десна" могла открыть счет матча. Будковский после фланговой передачи не попал в пустые ворота. И у закарпатцев был шанс забить - Вишневский вышел один на один, но не реализовал.

Второй тайм начался взаимными атаками, как на качелях, мяч не задерживался в середине поля, был открытый футбол. У "Миная" было больше азарта, желания победить и это очевидно. В последние минуты они обложили штрафными ударами соперника, но качество исполнения оказалось на низком уровне. Ближе к победе был "Минай", но спешка и суета подвели их. Не хватало расчетливого паса и хладнокровного решения. О чем говорить, если опытный Селезнев в одном из моментов не попал с близкого расстояния в пустые ворота, лишив себя такого долгожданного гола, а команду - победы.

"Десне" для конструктивной игры, конечно же, не хватало Тотовицкого - связующего игрока. Калитвинцев виделся, и в паре они гроза для соперника. В последнее время подопечные Рябоконя вошли в глубокий кризис, и это видно по их невыразительной игре.

"Александрия" - "Ворскла"1:2

Александр Севидов: Начало сюжета для полтавчан - лучше и не придумаешь. Первые два удара в створ ворот и два гола. А в целом футбол показанный командами очень понравился. Игра была динамичной, страстной, с эмоциями, чего так не хватает в матчах нашего чемпионата. Соперники создали достаточно много моментов, особенно у "Ворсклы" были перспективные предпосылки увеличить счет, но часто удары шли мимо. Александрийцев в первом тайме немного выбил из колеи быстрый пропущенный гол, и травма Ковальца, безусловно ведущего игрока команды. Но они даже после второго гола нашли в себе силы собраться, отквитать один мяч, и в дальнейшем имели моменты забить, чтобы завершить матч в ничью.

С другой стороны, могли и пропустить, потому что начали раскрываться и "Ворскла" на контратаках ловила их на этом. Полтавчане создали чуть больше острых голевых моментов, и их победа вполне логична. "Александрию" нужно похвалить - играя вдесятером, не сдались, искали счастья у чужих ворот, атаковали до последних минут. Страсти кипели не только на футбольном поле, но и в технических зонах, где тренеры сошлись в рукопашном бою. Не выдержали нервы у Максимова, за что был и удален арбитром. Это говорит о накале, который перекинулся с игроков на тренеров. Сама игра была не грязная, но велась жесткая мужская борьба, где никто не хотел уступать.

Такой футбол нравится, и это один из очень редких хороших матчей чемпионата Украины. Побольше бы таких зрелищ! "Ворскла" заслуженно победила. Команда более опытная, имеет сыгранный сбалансированный ансамбль. Если нужно придержать мяч, умело делают это, а при необходимости включить скорости, также нет проблем. Правильно управлять темпом игры – признак класса. Хотя если бы александрийцы сыграли в ничью, можно было бы сказать, что такой результат вполне заслуженный.

"Черноморец" - "Верес" 0:1

Александр Севидов: Игра смотрелась и команды на свой уровень показали футбол хорошего качества. "Черноморец" как обычно начал резво, комбинировал на чужой половине поля, а "Верес", отдав инициативу, был заточен на быстрых контратаках. И в одной из таких забил, как оказалось, победный гол. Получился трудовой гол после классной комбинации, организованный братьями Пасичами. Все бы ничего, если бы не удаление Кучерова в составе "Вереса", которое случилось сразу же после забитого мяча. Гости прогнозируемо перешли еще больше в насыщенную оборону, думая только о контратаках.

Одесситы в первом тайме создали пару хороших моментов с перспективой забить. После перерыва "Черноморец" крепко завладел инициативой, много угрожал, больше бил и создал больше опасных моментов, заработал пенальти и шанс чтобы сравнять счет. Но здорово сыграл Когут - благодаря отбитому удару и надежной игре на протяжении всего матча, он лучший игрок на поле. После этого у хозяев было еще несколько хороших моментов, но торопливость и неуверенность в своих силах не позволило забить гол.

"Верес" в свою очередь имел отличный шанс увеличить счет, одесситы прозевали их быструю контратаку, но счет на табло остался неизменным. Справедливым исходом была бы ничья. "Верес" за счет характера и опыта отстоял, можно сказать, "выгрыз" эту победу. Именно опыта пока не хватает "Черноморцу", чтобы решать исход таких матчей в свою пользу. Есть хорошая игра, но нет турнирных очков.