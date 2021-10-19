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Заря сделала Скрипнику второе предложение о продлении контракта

Премьер-лига
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(1 голосов)

Стороны находятся в переговорном процессе

Заря сделала Скрипнику второе предложение о продлении контракта

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Луганская"Заря", несмотря на неубедительный старт команды в нынешнем сезоне на внутренней арене и в еврокубках, всецело продолжает доверять главному тренеру команды Виктору Скрипнику.

По данным источника, до зимнего контракта руководство луганчан планирует достичь финальной точки по новому контракту в переговорах с Виктором Скрипником.

Ранее, в июле, "Заря" сделала специалисту предложение продлить контракт. Сейчас клуб вышел на Скрипника с новым, улучшенным предложением, после которого стороны находятся в переговорном процессе.

Действующий контракт Скрипника с"Зарей" действует до лета 2022 года. Заря под руководством специалиста дважды становилась бронзовым призером чемпионата Украины, а также играла в группе Лиги Европы.

Напомним, сейчас луганчане в УПЛ после 11 туров занимают пятое место. В Лиге Конференций "Заря" занимает четвертое место, проиграв два матча с общим счетом 1:6. 21 октября луганскую команду ждёт выездной еврокубковый матч против болгарского "ЦСКА".

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник
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Комментарии (11)
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Бутига (Чернигов)
19.10.2021 в 16:57
Решение Скрипника остаться или нет , зависит от успехов Йовичевича.
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odinvodin (Доброполье)
19.10.2021 в 16:40
Беги, Скрипник, беги!)
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Unselfish (Белая Церковь )
19.10.2021 в 15:52
И Скрипник 2й раз отказался, потому, что нахрен ему то болото...
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unnamed (Cape May)
19.10.2021 в 15:46
Если не согласится - отправят тренировать дубль. Кочергин уже там.
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2.dc (Николаев)
19.10.2021 в 15:31
Как по мне - тут бы логичнее выглядела обратная ситуация - Скрипнику бы проситься на продление … Не вижу резонов, почему бы за него нужно "аж цепляться"
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football_soccer (Украина)
19.10.2021 в 15:27
он заложник своего стиля. Что бы играть в атаку, в Заре не слишком мастеровитый и обученный состав, а если играть, как все, от защиты, тогда в принципе и Скрипник не нужен, ведь зачем переплачивать Скрипнику , если *биться/бороться* может поставить любой из наших физруков. Вот и получается то , что получается. Заря вроде и играет но без результата
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+1
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2.dc (Николаев)
19.10.2021 в 15:42
"заложник своего стиля" - очень точная формулировка. Но даже не это главное - он безальтернативно-упертый заложник. В общем, кто-то здесь лишний, либо тренер, либо команда, имхо …
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Ракицкий (Питер)
19.10.2021 в 15:20
Ни о чем тренер.пускай едит в Германию.
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+2
-3
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Viktor Ivanjvich
19.10.2021 в 15:06
СКРИПНИК? Ну а кого- БабичаГригорчук Вернидуб-сам не захочет.Получается только ОН пока один кандидат. хотя провалы за провалами . Но лучшего пока невидно.
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+1
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Vetgame
19.10.2021 в 16:13
Бабич Мариуполь на 4 место поднял. Ушел Бабич и Мариуполь на дне
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Русланбай (Рівне)
19.10.2021 в 14:16
Хай ліпше Скрипник погоджується. А то ще в дубль переведуть , як не підпише :)
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