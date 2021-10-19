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Заря сделала Скрипнику второе предложение о продлении контракта
Стороны находятся в переговорном процессе
Фото: ФК Заря Луганск
Луганская"Заря", несмотря на неубедительный старт команды в нынешнем сезоне на внутренней арене и в еврокубках, всецело продолжает доверять главному тренеру команды Виктору Скрипнику.
По данным источника, до зимнего контракта руководство луганчан планирует достичь финальной точки по новому контракту в переговорах с Виктором Скрипником.
Ранее, в июле, "Заря" сделала специалисту предложение продлить контракт. Сейчас клуб вышел на Скрипника с новым, улучшенным предложением, после которого стороны находятся в переговорном процессе.
Действующий контракт Скрипника с"Зарей" действует до лета 2022 года. Заря под руководством специалиста дважды становилась бронзовым призером чемпионата Украины, а также играла в группе Лиги Европы.
Напомним, сейчас луганчане в УПЛ после 11 туров занимают пятое место. В Лиге Конференций "Заря" занимает четвертое место, проиграв два матча с общим счетом 1:6. 21 октября луганскую команду ждёт выездной еврокубковый матч против болгарского "ЦСКА".
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