Относительно Супряги резки в выводах эксперты и журналисты, но не Луческу. О чем говорить после 11 тура УПЛ

Выбор Трубина - правильное решение де Дзерби

“Шахтер” забил шесть голов в ворота “Зари”, разбив команду Скрипника в центральном матче тура. Донецкий клуб по делу хвалили по итогам неожиданно легкого матча, однако параллельно с этим отмечали не самую уверенную игру Анатолия Трубина. Кипер впервые сыграл после травмы, обрезался при передачах и не выручил свою команду во время единственного пропущенного. Учитывая матч с “Реалом” во вторник, многие задались справедливым вопросом: “А не лучше ли вернуть в рамку Андрея Пятова, который не подводил и не косячил в последнее время?”. Де Дзерби дал быстрый ответ.

В интервью после “Зари” итальянец заявил, что не любит менять вратарей от игры к игре, и еще в начале сезона решил сделать ставку на Анатолия. В целом, это правильное решение. При всем уважении к Пятову, который доказал, что на пенсию отправлять его рано, карьера ветерана уже на финишной прямой и большой забег он уже не осилит. Максимум, один-два круга. Перестраивать команду, делая ставку на 37-летнего кипера - неразумно, да и сам Трубин может пойти по пути Лунина, если большую часть матчей будет оставаться в запасе. Потому здесь к де Дзерби вопросов быть не должно. Он свой выбор в плане вратарей сделал, и этот выбор - правильный.

Значит ли это, что Трубину можно расслабиться и вместо тренировок записывать видео в социальных сетях? Ответ отрицательный. То, что на него делается ставка сейчас, не значит, что при постоянных ошибках уровень доверия не упадет. Если Анатолий решит “расслабить булки”, то замену ему найдут быстро. Говорят, в Полтаве есть один неплохой молодой вратарь. Георгий Грошев

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Две стороны медали "Ворсклы": у Максимова не было кем усилить игру, но он проявил тренерскую гибкость

Матч против "Александрии" "Ворскла" проводила с пятью игроками резерва, среди которых – один голкипер и четверо молодых полевых исполнителей. Здесь есть две стороны медали.

С одной стороны, сбылся страшный сон Юрия Максимова, когда у него не было кем усиливать игру. Трудно себе представить, что бы делала "Ворскла", если бы ей в ходе игры нужно было не защищать победный счет, а усиливаться и сокращать отставание. Не было ни одной замены, которая могла бы реально обострить игру "Ворсклы". Кушниренко заменил травмированного / уставшего Яворского, а Даниил Кравчук вышел вместо Ивана Пешича, которого надо было убирать с поля от греха подальше (стал много ошибаться на фланге). Амилькар выходил на компенсированных минутах, чтобы потянуть время.

Этих ресурсов хватило, чтобы отзащищаться и удержать победный счет. Хотя надо делать поправку на тот факт, что задачу полтавчан значительно облегчило удаление Кожушко. После этого команда Максимова получила второе дыхание в атаке и уже не прижималась к своим воротам. И вот теперь вторая сторона медали: если "Ворскла" даже обескровленной многочисленными потерями могла варьировать игрой, то справедливы ли жалобы Максимова относительно дефицита кадров?

Без Чеснакова, Пуцлина, Бондаренко и Якубу тренер нашел вполне рабочий выход из ситуации: Пердута перешел в центр обороны, Иван Пешич играл как правый латераль, Челядин справлялся в центре поля со Скляром. Хотя свою победу "Ворскла" добыла не совсем закономерно по рисунку игры, но команда была боеспособной. Для сегодняшнего уровня УПЛ "Ворскла" укомплектована достаточно хорошо для того, чтобы бороться за место в зоне еврокубках даже при условии выпадения из процесса нескольких важных игроков. Надо только проявлять тренерскую гибкость. В этом плане этот матч должен вселить уверенность в Юрия Максимова. Игорь Семйон

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Валерий Кривенцов - главная причина камбека “Металлиста 1925”

После игры “Мариуполь” - “Металлист 1925” многие встали на сторону “приазовцев”, говоря, что те провели шикарный матч, не реализовали гору моментов и заслужили взять не просто одно очко, а сразу три. С одной стороны, это действительно так. До перерыва хозяева могли закрывать игру, запоров 3-4 крепких момента. Но все это было до перерыва, после которого игра выровнялась. Во много благодаря Валерию Кривенцову.

В первом тайме его команда ужасно смотрелась в обороне, но за 15 минут передышки он нашел подход к игрокам, вернув тех к жизни. На поле, используя древний штамп, вышла другая команда, которая уже не так сильно уступала сопернику, а после замен своего коуча, стала доминировать на поле. Отсюда и два гола. Отсюда и две голевые от свежего Ременюка. Отсюда и решающий удар головой от вышедшего Зубкова. В отличие от Маркевича-младшего, которому пришлось менять Свитюху, ибо тот не вошел в игру, каждое решение Кривенцова имело положительный эффект. И не нужно говорить об опыте и молодости. Зубков и Ременюк приходили в “Металлист 1925” из Первой лиги, а не из “Шахтера” или “Динамо”.

Работа Валерия Кривенцова в харьковском клубе не идеальна, но он продолжает выжимать максимум из доступных ресурсов, пытаясь ставить при этом не стандартное “бей-беги”. Даже в проигранном вдрызг первом тайме с “Мариуполем”, его футболисты владели мячом порядка 60 процентов игрового времени. И у кого тут испанский стиль футбола? Вероятно, мы немного перехваливаем 48-летнего наставника, но хотелось бы глянуть на его работу в клубе с немного лучшими ресурсами и более длинной скамейкой футболистов. Могло бы получиться интересно. Георгий Грошев

Относительно Супряги резки в выводах эксперты и журналисты, но не Луческу

Честно, в ходе матча со "Львовом" выглядело так, будто для Супряги это крах всех перспектив в "Динамо". Луческу кричал на подопечного с тренерской зоны, затем заменил его за четыре минуты до перерыва, а когда Влад уходил с поля, тренер безразлично отстранился от него.

Но что мы услышали и увидели после матча? Луческу в интервью сказал, что эта замена – не что иное, как воспитательный процесс, она, мол, должна заставить Супрягу задуматься. А уже через два дня стало известно, что Владислав летит в Испанию в составе делегации на матч с "Барселоной". Вряд ли он выйдет в основе, но это не значит, что Луческу уже поставил на игроке крест.

Это эксперты и журналисты резки в высказываниях относительно Супряги. А Луческу в который раз проявляет такт и терпение: "Он должен быть сконцентрированным. У него есть все качества для форварда – физические и технические. Но он должен понимать, что профессиональный футбол – это и характер". Тренер немало терпел в "Шахтере" и затем игроки раскрывались. Вероятно, будет терпеть и Супрягу. Игорь Семйон

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Атака “Десны” перестала делать разницу

В те далекие времена, когда “Десна” шла на первом месте в УПЛ, многие эксперты говорили, что с такой обороной они долго на вершине продержаться не сумеют. Благо для Александра Рябоконя, у него под рукой хватало качественных исполнителей впереди, которые могли и создавать, и забивать. То есть, делать разницу, играя по принципу “Много пропустим, но забьем не меньше”. Судя по всему, все это в прошлом.

В четырех последних матчах УПЛ “северяне” забили всего два гола, а против “Зари” и “Миная” уходили с поля без точных ударов. И говорить о вселенской несправедливости не приходится. Да, моменты по-прежнему создаются, но их количество быстро падает с каждой неделей, а Будковский и остальные не хотят забивать даже из выгодных позиций. Против “Миная” у Филиппа был неплохой момент, Юрченко угодил в штангу, но по общему впечатлению, атака черниговцев выглядела хуже атаки закарпатцев. Хуже команды, у которой всего одна цель - не вылететь. И “Десна” идет по тому же направлению.

Причин импотенции впереди может быть две. Либо Александр Рябоконь выдохся, либо игроки потеряли мотивацию и выходят на поле чисто попинать мяч, а тренировка для них уже не отличается от официальных игр. Оба варианта - печальны и как бы там ни было, “Десне” точно нужно что-то менять. В противном случае середина таблицы станет пиком их достижений. Георгий Грошев