Мариуполь забил 700-й мяч в УПЛ

"Мариуполь" отметился 700-м забитым голом в чемпионате Украины.

Это произошло в проигранном домашнем матче против "Металлиста 1925" (1:2) в 11-м туре УПЛ. Автором юбилейного гола стал Андрей Кулаков.

Первый же гол в Высшей лиге в истории мариупольской команды (ранее "Ильчивец" - прим) забил Константин Пинчук в июле июля 1997 года. Предыдущую сотню голов "азовцы" отметили в сентябре 2018 года, когда Владислав Вакула принес "Мариуполю" победу над "Черноморцем" (1:0).

Напомним, "Мариуполь" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Украины.