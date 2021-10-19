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Мариуполь забил 700-й мяч в УПЛ
В проигранном домашнем матче с харьковчанами
fcmariupol.com
"Мариуполь" отметился 700-м забитым голом в чемпионате Украины.
Это произошло в проигранном домашнем матче против "Металлиста 1925" (1:2) в 11-м туре УПЛ. Автором юбилейного гола стал Андрей Кулаков.
Первый же гол в Высшей лиге в истории мариупольской команды (ранее "Ильчивец" - прим) забил Константин Пинчук в июле июля 1997 года. Предыдущую сотню голов "азовцы" отметили в сентябре 2018 года, когда Владислав Вакула принес "Мариуполю" победу над "Черноморцем" (1:0).
Напомним, "Мариуполь" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Украины.
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