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Мариуполь забил 700-й мяч в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

В проигранном домашнем матче с харьковчанами

Мариуполь забил 700-й мяч в УПЛ

fcmariupol.com

Новина українською

"Мариуполь" отметился 700-м забитым голом в чемпионате Украины.

Это произошло в проигранном домашнем матче против "Металлиста 1925" (1:2) в 11-м туре УПЛ. Автором юбилейного гола стал Андрей Кулаков.

Первый же гол в Высшей лиге в истории мариупольской команды (ранее "Ильчивец" - прим) забил Константин Пинчук в июле июля 1997 года. Предыдущую сотню голов "азовцы" отметили в сентябре 2018 года, когда Владислав Вакула принес "Мариуполю" победу над "Черноморцем" (1:0).

Напомним, "Мариуполь" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Украины.

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В статье: ФК Мариуполь Андрей Кулаков
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Источник:
ФК Мариуполь

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