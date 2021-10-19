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"Не хотел быть одним из". Мудрик - о том, почему не перешел в аренду в Мариуполь
Хавбеку удалось закрепиться в донецком "Шахтере"
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик рассказал, почему не захотел переходить в аренду "Мариуполь".
- Ты не был в аренде в "Мариуполе". Не предлагали или ты отказывался?
– Предлагали, по-моему. Но не хотел быть одним из. Думаю, там и так уже достаточно футболистов "Шахтера". Не вижу, что бы я там еще делал.
- Было бы больше игрового времени.
– Согласен. Может, я ошибаюсь. Но просто хотели искать другой вариант. Не "Мариуполь", а другой.
- Почему не задержался в "Десне" дольше?
– Не знаю, это для меня очень большой вопрос, который остался. Арендное соглашение было рассчитано на год. Я полгода поиграл. Только начало плюс-минус получаться. По крайней мере почувствовал доверие тренера, и с командой уже очень хорошее взаимопонимание было.
И меня ни с того, ни с сего возвращают. Было странное решение, – сказал Мудрик.
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