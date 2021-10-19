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"Не хотел быть одним из". Мудрик - о том, почему не перешел в аренду в Мариуполь

Премьер-лига
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(1 голосов)

Хавбеку удалось закрепиться в донецком "Шахтере"

"Не хотел быть одним из". Мудрик - о том, почему не перешел в аренду в Мариуполь

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик рассказал, почему не захотел переходить в аренду "Мариуполь".

- Ты не был в аренде в "Мариуполе". Не предлагали или ты отказывался?

– Предлагали, по-моему. Но не хотел быть одним из. Думаю, там и так уже достаточно футболистов "Шахтера". Не вижу, что бы я там еще делал.

- Было бы больше игрового времени.

– Согласен. Может, я ошибаюсь. Но просто хотели искать другой вариант. Не "Мариуполь", а другой.

- Почему не задержался в "Десне" дольше?

– Не знаю, это для меня очень большой вопрос, который остался. Арендное соглашение было рассчитано на год. Я полгода поиграл. Только начало плюс-минус получаться. По крайней мере почувствовал доверие тренера, и с командой уже очень хорошее взаимопонимание было.

И меня ни с того, ни с сего возвращают. Было странное решение, – сказал Мудрик.

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
BurBuzz

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Комментарии (3)
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Бутига (Чернигов)
19.10.2021 в 16:53
А разве не Шахтер его выдернул из Десны? Или все таки Рябоконь отказался от такого мегаталанта?
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sergkir
19.10.2021 в 16:15
Опять пиарят чудака
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.10.2021 в 15:29
Много текста! Давай больше действий!
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