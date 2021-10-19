"Не хотел быть одним из". Мудрик - о том, почему не перешел в аренду в Мариуполь

Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик рассказал, почему не захотел переходить в аренду "Мариуполь".

- Ты не был в аренде в "Мариуполе". Не предлагали или ты отказывался?

– Предлагали, по-моему. Но не хотел быть одним из. Думаю, там и так уже достаточно футболистов "Шахтера". Не вижу, что бы я там еще делал.

- Было бы больше игрового времени.

– Согласен. Может, я ошибаюсь. Но просто хотели искать другой вариант. Не "Мариуполь", а другой.

- Почему не задержался в "Десне" дольше?

– Не знаю, это для меня очень большой вопрос, который остался. Арендное соглашение было рассчитано на год. Я полгода поиграл. Только начало плюс-минус получаться. По крайней мере почувствовал доверие тренера, и с командой уже очень хорошее взаимопонимание было.

И меня ни с того, ни с сего возвращают. Было странное решение, – сказал Мудрик.