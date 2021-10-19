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Гулливеры в стране лилипутов, или Вечер становится томным? Акценты зрителя на играх 11-го тура УПЛ
Авторский обзор матчей чемпионата Украины
фото - ФК Шахтар (Донецьк)
Тур в целом не понравился. В трех матчах после первого тайма можно было переключать каналы. Еще в трех был зафиксирован, на мой взгляд, результат явно не по игре. Плюс достаточно пресноватая нулевка. Да, и не забудем о переносе поединка "Ингульца" с "Рухом". К слову, для львовских клубов это можно смело считать уже традицией.
- Львов – Динамо 1:4
- Шахтер – Заря 6:1
- Александрия – Ворскла 1:2
- Днепр-1 – Колос 2:0
- Минай – Десна 0:0
- Мариуполь – Металлист 1925 1:2
- Черноморец – Верес 0:1
Зрелищность. Смотреть-то в принципе было на что. Пять из семи матчей особо скучать не давали – по количеству острых моментов. Наиболее содержательными, в этом смысле, стали центральная игра тура между "Шахтером" и "Зарей", а также поединок в Александрии. Не путайте мух с котлетами: помимо борьбы, в последнем хватало и футбола.
Зрительский зачет успешно сдали также матчи в Одессе, Мариуполе и Львове. Меньшая порция зрелища выпала на долю Ужгорода, где после пары моментов до перерыва все остальные вместила в себя какая-то четверть часа во втором тайме. А также в Днепре, где вхолостую прошла почти вся вторая половина игры.
Интрига. Раньше всех разобрался с "Колосом" "Днепр": Игнатенко открыл счет на 23-й минуте, и следующим опасным эпизодом поединка станет лишь второй мяч Довбика через 15 минут. "Зарю", пожалуй, успокоил второй гол "Шахтера", забитый Педриньо на 28-й минуте. А "Динамо" закрыло игру голом Цыганкова в раздевалку "Львова" - выйдя вперед.
В остальных матчах было, в этом плане, интереснее. Селезнев мог принести "Минаю" победу над "Десной" еще на 78-й минуте, да смазал. Думаю, следует учесть шанс Калюжного на 90-й минуте, как последнюю возможность уйти от поражения для "Александрии" во встрече с "Ворсклой" - здесь Ризнык был непробиваем.
Тогда же гол Зубкова принес победу "Металлисту 1925" в Мариуполе. И, наконец, в Одессе похоже что Кузык мог сравнять счет с "Вересом" уже почти перед самым финальным свистком, но мяч пролетел мимо рамки.
Логика. Наиболее закономерным сочту погром "Зари", которым начался тур. Наверное, голов могло бы быть и меньше, но уж в крупной победе "Шахтера" сомнений не возникло. Тогда как во Львове, посчитав пропорцию моментов, я увидел 2:0 в пользу "Динамо", а в Днепре – минимальную победу хозяев поля над "Колосом".
"Минай", по общим впечатлениям, был ближе к победе над "Десной", но если учитывать лишь реально голевые шансы, то, пожалуй, нули на табло выглядят вполне естественно.
Считаю, что "Металлист 1925" забил "лишний" гол, и справедливее в Мариуполе смотрелась бы ничья. Тогда как команда из Одессы должна была выигрывать у "Вереса". Равно как и "Александрия" у "Ворсклы". Эти последние результаты, как по мне, кричаще нелогичны. Напомню: здесь мы говорим о логике футбола, а не об умении забивать голы.
Судейство. У меня возникли вопросы к коллеге Юстасу по эпизодам из трех матчей.
"Мариуполь" - "Металлист 1925". 38-я минута, при 1:0: не назначенный пенальти в ворота гостей за фол против Кащука. "Это пенальти, сыграно в ногу". А реализуй его мариупольцы, отыграли бы харьковчане два гола? Что уж там говорить о победе…
В игре "Миная" с "Десной" померещились возможные пенальти в ворота гостей – на 15-й минуте, и хозяев – на 71-й. Однако мой консультант их забраковал: "Первый – однозначно нет, второй – классические 50 на 50, но я бы скорее не поставил".
И, наконец, по удалению Кучерова из "Вереса" в Одессе вопрос возник даже не у меня, а у активно будирующего эту тему на протяжении трансляции голоса за кадром. Поэтому решил уточнить, на всякий случай, и получил ожидаемый ответ: "Не слушай … комментатора. Чистая красная".
Добавлю: на мой взгляд, уже сам факт, что в подобных эпизодах появляются хоть какие-то сомнения, красноречиво говорит нам о том, что понимают под футболом в Украине. К сожалению.
Везение. Фортуна была на стороне "Металлиста 1925" в Мариуполе, когда на 25-й минуте, при 1:0, тот же Кащук пробил в стойку ворот. Да, это был не день "Мариуполя" во всех отношениях.
Конкретно повезло "Минаю", когда штанга отразила удар Юрченко на 62-й минуте. Глядишь, и "Десна" увезла бы из Ужгорода все три очка.
Но везунчиком тура стала "Ворскла" в Александрии. Дважды при 0:2 каркас ворот спасал ее от пропущенного мяча: на 41-й минуте в стойку пробил Спинелли, а на 47-й – в перекладину Мирошниченко. Получаются шесть минут, которые потрясли ворота Ризныка…
Личности. Удивлю вас, но самой заметной фигурой на поле для меня остался, в кои-то веки, одессит Цитаишвили. В тройку включил бы Фернандо и Педриньо из "Шахтера" - конечно же, гораздо более эффективных, но тут речь не о результате, а о частоте выхода на первый план.
Отдельного упоминания заслуживает Тете, успевший менее чем за полчаса своего пребывания в игре поучаствовать в трех голах. Засилье "Шахтера"? Благодарите за это "Зарю".
Среди вратарей, в первую очередь, в глаза бросился полтавчанин Ризнык с пятеркой зачетных сэйвов. И лишь затем – Когут из "Вереса", даже несмотря на парированный пенальти, который так неудачно исполнил Путря.
Симпатии. Больше всех потешил зрительский глаз в этом туре, разумеется, "Шахтер". Второй назвал бы "Александрию", а третьей – команду Мороза из Одессы. Также на хорошем уровне было "Динамо". И еще мне понравились "Мариуполь" с "Металлистом 1925" - оба в равной степени.
Разочаровал более других "Колос": кроме штанги от Рома, уже при 0:2, и вспомнить нечего. Затем идет, конечно же, "Заря": если помните, ничего и не ждал от нее в этом матче – но чтобы так, острый предмет и за десертом, это от души. Ну и примерно одинаково не порадовали "Львов" и "Десна".
Таблица. "Динамо" с "Шахтером" практически не заметили своих соперников, и это уже обещает нам до боли знакомую картину дальнейшего сезона под названием "Гулливеры в стране лилипутов".
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Динамо
|11
|9
|2
|0
|29-3
|+26
|29
|2
|Шахтер
|11
|8
|2
|1
|29-6
|+23
|26
|3
|Ворскла
|11
|7
|3
|1
|21-8
|+13
|24
|4
|СК Днепр-1
|11
|7
|1
|3
|16-12
|+4
|22
|5
|Заря
|11
|6
|2
|3
|23-15
|+8
|20
|6
|ФК Александрия
|11
|5
|3
|3
|11-9
|+2
|18
|7
|Десна
|11
|5
|2
|4
|13-16
|-3
|17
|8
|Металлист 1925
|11
|5
|1
|5
|11-14
|-3
|16
|9
|Верес
|11
|4
|3
|4
|10-12
|-2
|15
|10
|Рух
|10
|3
|2
|5
|8-12
|-4
|11
|11
|Колос
|10
|3
|2
|5
|7-16
|-9
|11
|12
|Ингулец
|10
|2
|2
|6
|9-18
|-9
|8
|13
|ФК Минай
|10
|1
|4
|5
|6-12
|-6
|7
|14
|ФК Львов
|11
|1
|3
|7
|7-19
|-12
|6
|15
|Черноморец
|11
|1
|3
|7
|11-25
|-14
|6
|16
|ФК Мариуполь
|11
|1
|1
|9
|13-27
|-14
|4
"Днепр" обошел "Зарю", и продолжает дышать в спину "Ворскле", которая занимает третью позицию. Формально и ей-то самой до "Шахтера" - те же два очка, но мы с вами понимаем, насколько обманчив этот отрыв.
"Александрия" и "Десна" скользят вниз – на смычку с вершинами УПЛ-овского дна. Впрочем, я бы провел черту между реальной "вышкой" и остальным ее подобием ровно посредине таблицы. "Металлист 1925" еще более-менее соответствует нашей компании сильнейших.
А вот "Верес" - это уже туда: лучший из худших. Не по очкам, разумеется. Максимальный отрыв в таблице, кстати, сейчас между ним и "Рухом" с "Колосом". Но тут стоит принять во внимание, что последние двое провели на матч меньше.
Депрессивная нижняя четверка, как по мне, занимает свои положенные места. Двум (называя вещи своими именами) фарм-клубам прямая дорога в первую лигу. А "Львов" и "Минай" в разное время оказались в УПЛ вне очереди. Да и не блещут в ней сегодня.
То есть, несмотря на всю очковую плотность, все вполне может закончиться так, как мы его сейчас наблюдаем. Что вверху, что внизу. Разве что "Днепр" и "Заря" еще поковыряются с "Ворсклой" за "бронзу". Вечер становится томным?
Анонсы. Гвоздь программы: "Ворскла" - "Шахтер". Хорошо, что после "Реала", но плохо, что в момент кадрового дефицита полтавчан. Словом, и хотелось бы чудес невозможных, но увы и ах…
"Динамо" - "Днепр-1". И тут хорошо, что после "Барселоны", но плохо, что исторически дружественный клуб. Да и Йовичевич как-то не впечатляет против сильных. Словом, несмотря на обе звучные вывески, как бы нам опять не лицезреть потуги лилипутов…
"Десна" - "Александрия". Афиша тура продолжает нас искушать и завлекать. Ну, здесь вполне возможен боевой поединок. Глядишь, и даже смотрибельный. Победитель же подтянется к борцам за медали.
"Черноморец" - "Львов". Лобовая схватка в битве за "крышку люка". Соперники способны на триллер, но качество не гарантирую.
Итак, на мой вкус, это была лучшая половина ожидаемых игр 12-го тура. Но сначала нам предстоит посмотреть очередную серию "Гулливеров в стране великанов".
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