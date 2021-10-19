Гулливеры в стране лилипутов, или Вечер становится томным? Акценты зрителя на играх 11-го тура УПЛ

Тур в целом не понравился. В трех матчах после первого тайма можно было переключать каналы. Еще в трех был зафиксирован, на мой взгляд, результат явно не по игре. Плюс достаточно пресноватая нулевка. Да, и не забудем о переносе поединка "Ингульца" с "Рухом". К слову, для львовских клубов это можно смело считать уже традицией.

Львов – Динамо 1:4

Шахтер – Заря 6:1

Александрия – Ворскла 1:2

Днепр-1 – Колос 2:0

Минай – Десна 0:0

Мариуполь – Металлист 1925 1:2

Черноморец – Верес 0:1

Зрелищность. Смотреть-то в принципе было на что. Пять из семи матчей особо скучать не давали – по количеству острых моментов. Наиболее содержательными, в этом смысле, стали центральная игра тура между "Шахтером" и "Зарей", а также поединок в Александрии. Не путайте мух с котлетами: помимо борьбы, в последнем хватало и футбола.

Зрительский зачет успешно сдали также матчи в Одессе, Мариуполе и Львове. Меньшая порция зрелища выпала на долю Ужгорода, где после пары моментов до перерыва все остальные вместила в себя какая-то четверть часа во втором тайме. А также в Днепре, где вхолостую прошла почти вся вторая половина игры.

Интрига. Раньше всех разобрался с "Колосом" "Днепр": Игнатенко открыл счет на 23-й минуте, и следующим опасным эпизодом поединка станет лишь второй мяч Довбика через 15 минут. "Зарю", пожалуй, успокоил второй гол "Шахтера", забитый Педриньо на 28-й минуте. А "Динамо" закрыло игру голом Цыганкова в раздевалку "Львова" - выйдя вперед.

В остальных матчах было, в этом плане, интереснее. Селезнев мог принести "Минаю" победу над "Десной" еще на 78-й минуте, да смазал. Думаю, следует учесть шанс Калюжного на 90-й минуте, как последнюю возможность уйти от поражения для "Александрии" во встрече с "Ворсклой" - здесь Ризнык был непробиваем.

Тогда же гол Зубкова принес победу "Металлисту 1925" в Мариуполе. И, наконец, в Одессе похоже что Кузык мог сравнять счет с "Вересом" уже почти перед самым финальным свистком, но мяч пролетел мимо рамки.

Логика. Наиболее закономерным сочту погром "Зари", которым начался тур. Наверное, голов могло бы быть и меньше, но уж в крупной победе "Шахтера" сомнений не возникло. Тогда как во Львове, посчитав пропорцию моментов, я увидел 2:0 в пользу "Динамо", а в Днепре – минимальную победу хозяев поля над "Колосом".

"Минай", по общим впечатлениям, был ближе к победе над "Десной", но если учитывать лишь реально голевые шансы, то, пожалуй, нули на табло выглядят вполне естественно.

Считаю, что "Металлист 1925" забил "лишний" гол, и справедливее в Мариуполе смотрелась бы ничья. Тогда как команда из Одессы должна была выигрывать у "Вереса". Равно как и "Александрия" у "Ворсклы". Эти последние результаты, как по мне, кричаще нелогичны. Напомню: здесь мы говорим о логике футбола, а не об умении забивать голы.

Судейство. У меня возникли вопросы к коллеге Юстасу по эпизодам из трех матчей.

"Мариуполь" - "Металлист 1925". 38-я минута, при 1:0: не назначенный пенальти в ворота гостей за фол против Кащука. "Это пенальти, сыграно в ногу". А реализуй его мариупольцы, отыграли бы харьковчане два гола? Что уж там говорить о победе…

В игре "Миная" с "Десной" померещились возможные пенальти в ворота гостей – на 15-й минуте, и хозяев – на 71-й. Однако мой консультант их забраковал: "Первый – однозначно нет, второй – классические 50 на 50, но я бы скорее не поставил".

И, наконец, по удалению Кучерова из "Вереса" в Одессе вопрос возник даже не у меня, а у активно будирующего эту тему на протяжении трансляции голоса за кадром. Поэтому решил уточнить, на всякий случай, и получил ожидаемый ответ: "Не слушай … комментатора. Чистая красная".

Добавлю: на мой взгляд, уже сам факт, что в подобных эпизодах появляются хоть какие-то сомнения, красноречиво говорит нам о том, что понимают под футболом в Украине. К сожалению.

Везение. Фортуна была на стороне "Металлиста 1925" в Мариуполе, когда на 25-й минуте, при 1:0, тот же Кащук пробил в стойку ворот. Да, это был не день "Мариуполя" во всех отношениях.

Конкретно повезло "Минаю", когда штанга отразила удар Юрченко на 62-й минуте. Глядишь, и "Десна" увезла бы из Ужгорода все три очка.

Но везунчиком тура стала "Ворскла" в Александрии. Дважды при 0:2 каркас ворот спасал ее от пропущенного мяча: на 41-й минуте в стойку пробил Спинелли, а на 47-й – в перекладину Мирошниченко. Получаются шесть минут, которые потрясли ворота Ризныка…

Личности. Удивлю вас, но самой заметной фигурой на поле для меня остался, в кои-то веки, одессит Цитаишвили. В тройку включил бы Фернандо и Педриньо из "Шахтера" - конечно же, гораздо более эффективных, но тут речь не о результате, а о частоте выхода на первый план.

Отдельного упоминания заслуживает Тете, успевший менее чем за полчаса своего пребывания в игре поучаствовать в трех голах. Засилье "Шахтера"? Благодарите за это "Зарю".

Среди вратарей, в первую очередь, в глаза бросился полтавчанин Ризнык с пятеркой зачетных сэйвов. И лишь затем – Когут из "Вереса", даже несмотря на парированный пенальти, который так неудачно исполнил Путря.

Симпатии. Больше всех потешил зрительский глаз в этом туре, разумеется, "Шахтер". Второй назвал бы "Александрию", а третьей – команду Мороза из Одессы. Также на хорошем уровне было "Динамо". И еще мне понравились "Мариуполь" с "Металлистом 1925" - оба в равной степени.

Разочаровал более других "Колос": кроме штанги от Рома, уже при 0:2, и вспомнить нечего. Затем идет, конечно же, "Заря": если помните, ничего и не ждал от нее в этом матче – но чтобы так, острый предмет и за десертом, это от души. Ну и примерно одинаково не порадовали "Львов" и "Десна".

Таблица. "Динамо" с "Шахтером" практически не заметили своих соперников, и это уже обещает нам до боли знакомую картину дальнейшего сезона под названием "Гулливеры в стране лилипутов".

# Команда И В Н П М РМ О 1 Динамо 11 9 2 0 29-3 +26 29 2 Шахтер 11 8 2 1 29-6 +23 26 3 Ворскла 11 7 3 1 21-8 +13 24 4 СК Днепр-1 11 7 1 3 16-12 +4 22 5 Заря 11 6 2 3 23-15 +8 20 6 ФК Александрия 11 5 3 3 11-9 +2 18 7 Десна 11 5 2 4 13-16 -3 17 8 Металлист 1925 11 5 1 5 11-14 -3 16 9 Верес 11 4 3 4 10-12 -2 15 10 Рух 10 3 2 5 8-12 -4 11 11 Колос 10 3 2 5 7-16 -9 11 12 Ингулец 10 2 2 6 9-18 -9 8 13 ФК Минай 10 1 4 5 6-12 -6 7 14 ФК Львов 11 1 3 7 7-19 -12 6 15 Черноморец 11 1 3 7 11-25 -14 6 16 ФК Мариуполь 11 1 1 9 13-27 -14 4

"Днепр" обошел "Зарю", и продолжает дышать в спину "Ворскле", которая занимает третью позицию. Формально и ей-то самой до "Шахтера" - те же два очка, но мы с вами понимаем, насколько обманчив этот отрыв.

"Александрия" и "Десна" скользят вниз – на смычку с вершинами УПЛ-овского дна. Впрочем, я бы провел черту между реальной "вышкой" и остальным ее подобием ровно посредине таблицы. "Металлист 1925" еще более-менее соответствует нашей компании сильнейших.

А вот "Верес" - это уже туда: лучший из худших. Не по очкам, разумеется. Максимальный отрыв в таблице, кстати, сейчас между ним и "Рухом" с "Колосом". Но тут стоит принять во внимание, что последние двое провели на матч меньше.

Депрессивная нижняя четверка, как по мне, занимает свои положенные места. Двум (называя вещи своими именами) фарм-клубам прямая дорога в первую лигу. А "Львов" и "Минай" в разное время оказались в УПЛ вне очереди. Да и не блещут в ней сегодня.

То есть, несмотря на всю очковую плотность, все вполне может закончиться так, как мы его сейчас наблюдаем. Что вверху, что внизу. Разве что "Днепр" и "Заря" еще поковыряются с "Ворсклой" за "бронзу". Вечер становится томным?

Анонсы. Гвоздь программы: "Ворскла" - "Шахтер". Хорошо, что после "Реала", но плохо, что в момент кадрового дефицита полтавчан. Словом, и хотелось бы чудес невозможных, но увы и ах…

"Динамо" - "Днепр-1". И тут хорошо, что после "Барселоны", но плохо, что исторически дружественный клуб. Да и Йовичевич как-то не впечатляет против сильных. Словом, несмотря на обе звучные вывески, как бы нам опять не лицезреть потуги лилипутов…

"Десна" - "Александрия". Афиша тура продолжает нас искушать и завлекать. Ну, здесь вполне возможен боевой поединок. Глядишь, и даже смотрибельный. Победитель же подтянется к борцам за медали.

"Черноморец" - "Львов". Лобовая схватка в битве за "крышку люка". Соперники способны на триллер, но качество не гарантирую.

Итак, на мой вкус, это была лучшая половина ожидаемых игр 12-го тура. Но сначала нам предстоит посмотреть очередную серию "Гулливеров в стране великанов".