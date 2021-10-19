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Александрия потеряла Гриня из-за травмы

Премьер-лига
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Александрия потеряла Гриня из-за травмы

fco.com.ua

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Полузащитник "Александрии" Сергей Гринь получил травму в недавнем матче 11-го тура УПЛ с "Ворсклой" (1:2).

Пресс-служба горожан сообщает, что футболист проходит лечение, при этом не называя ни характер травмы, ни сроков восстановления.

Напомним, что Гринь в этом сезоне сыграл за "Александрию" 6 матчей, в которых забил 1 гол.

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В статье: ФК Александрия Сергей Гринь
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Источник:
ФК Александрия

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