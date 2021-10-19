Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александрия потеряла Гриня из-за травмы
Хавбек выбыл на неопределенный срок
fco.com.ua
Полузащитник "Александрии"
Пресс-служба горожан сообщает, что футболист проходит лечение, при этом не называя ни характер травмы, ни сроков восстановления.
Напомним, что Гринь в этом сезоне сыграл за "Александрию" 6 матчей, в которых забил 1 гол.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Александрия
Популярное сейчас
- Относительно Супряги резки в выводах эксперты и журналисты, но не Луческу. О чем говорить после 11 тура УПЛ
- "I'm back". Как рождался самый известный факс в истории спорта
- Интер - Шериф. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 19.10.2021
- Шахтер - Заря 6:1. Расстрел за излишнюю смелость
- Красотка дня. Соблазнительная модель из Польши, которая фанатеет от мадридского Атлетико. ФОТО
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...