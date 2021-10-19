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Мораес: Сейчас нет смысла говорить о новом контракте с Шахтером
Форвард продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы
shakhtar.com
34-летний форвард "
"Мой контракт с "Шахтером" заканчивается этой зимой, в декабре. Думаю, все будет зависеть от того, как будет проходить восстановление, насколько хорошо я буду себя чувствовать, как проявлю себя на поле. От этого и будет зависеть мое будущее в "Шахтере".
Сейчас же, пока я не вернусь на поле, нет смысла говорить о моем новом соглашении", - сказал Мораес.
Напомним, что бразильский украинец с прошлого апреля не выходит на поле, восстанавливаясь после тяжелой травмы.
Контракт Мораеса с "Шахтером" действителен до конца текущего года.
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