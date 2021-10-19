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Мораес: Сейчас нет смысла говорить о новом контракте с Шахтером

Премьер-лига
(2 голосов)

Форвард продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы

Мораес: Сейчас нет смысла говорить о новом контракте с Шахтером

shakhtar.com

Новина українською

34-летний форвард "Шахтера" Жуниор Мораес высказался относительно возможного нового контракта с донецким клубом.

"Мой контракт с "Шахтером" заканчивается этой зимой, в декабре. Думаю, все будет зависеть от того, как будет проходить восстановление, насколько хорошо я буду себя чувствовать, как проявлю себя на поле. От этого и будет зависеть мое будущее в "Шахтере".

Сейчас же, пока я не вернусь на поле, нет смысла говорить о моем новом соглашении", - сказал Мораес.

Напомним, что бразильский украинец с прошлого апреля не выходит на поле, восстанавливаясь после тяжелой травмы.

Контракт Мораеса с "Шахтером" действителен до конца текущего года.

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В статье: Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (11)
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Матч Футболович
19.10.2021 в 20:53
Мораес забивной, много пользы принёс ШД, полагаю было бы по джентельменски дать ему шанс на восстановление в клубе и переподписать хотя бы до конца сезона, а по справедливости на год. Уверен, он ещё выстрелит в Шахте.
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+1
-2
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KovaLL (Киев)
19.10.2021 в 20:32
Так можна накупляти нападників, а коли всі виздоровіють - буде перебір Дайте Сікану шанс, потім Мораес вернеться. Нехай проявить себе. І далі Лассіна;
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+1
-3
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2.dc (Николаев)
19.10.2021 в 20:46
) ... твои бы слова, да Богу в уши. А перебора, будь спок, точно не будет - речь ведь не просто о "нападающем" идет, о голеадоре ... PS: (Довбика покупайте, тэлэпни ...)
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+1
-1
Матч Футболович
19.10.2021 в 20:50
а что Сикану не дают шансы?! Он играет даже больше чем нужно, сырой ещё совсем... пока дядьки на ремонте, это его шанс. Траоре - это конечно потеря потерь для Шахты, полагаю соперники по ЧУ выдохнули когда узнали что этот Танк сломался((
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+3
0
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2.dc (Николаев)
19.10.2021 в 20:31
Здесь одно только и можно сказать - в таком возрасте уже крайне не желательно получать столь "длинные" травмы. Вообще жаль, что так получилось, в том числе и применительно к сборной ...
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+3
0
Fishing 555 (Rivne)
19.10.2021 в 20:28
Иуда Искариот через тебя тварюгу и ушёл из Динамо поляк отличный нападающий.
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+2
-4
xapyga (Запорожье)
19.10.2021 в 20:22
Мораес всегда выглядел моложе своих лет и если бы не травма, до 36 в Шахте дотянул бы, а так посмотрим
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+5
0
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Ракицкий (Питер)
19.10.2021 в 20:14
Уезжай в Бразилию к далеким берегам.В ШД Траоре и Сикан пускай играют
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+2
-6
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Просто Квашин (Харьков)
19.10.2021 в 20:24
Для иуды ! Я готов проспонсировать 10 % билета в Бразилию ! Некоторые меня в Киеве уже знают...А то гадости писали...
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+2
-6
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Ракицкий (Питер)
19.10.2021 в 21:40
подьезжай побазарим
0
0
Hanter44 (Baburka)
19.10.2021 в 21:50
Снюхались два выкидыши.
0
0


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