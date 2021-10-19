Мораес: Сейчас нет смысла говорить о новом контракте с Шахтером

34-летний форвард " Шахтера " Жуниор Мораес высказался относительно возможного нового контракта с донецким клубом.

"Мой контракт с "Шахтером" заканчивается этой зимой, в декабре. Думаю, все будет зависеть от того, как будет проходить восстановление, насколько хорошо я буду себя чувствовать, как проявлю себя на поле. От этого и будет зависеть мое будущее в "Шахтере".

Сейчас же, пока я не вернусь на поле, нет смысла говорить о моем новом соглашении", - сказал Мораес.