Премьер-лига
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В Шахтере рассчитывают, что Траоре вернется к началу следующего сезона
В среду форварду сделают операцию
Фото: Александр Приходько
Директор "
"У Траоре завтра операция. Считаем, что он вернется в игру на старте нового сезона.
Что касается Мораеса, то он тренируется индивидуально. Через 2-3 недели ждем Жуниора в основной группе", - сказал Срна.
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Источник:MEGOGO
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