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В Шахтере рассчитывают, что Траоре вернется к началу следующего сезона

Премьер-лига
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В среду форварду сделают операцию

В Шахтере рассчитывают, что Траоре вернется к началу следующего сезона

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна рассказал о травме форварда Лассина Траоре и сроках восстановления игрока.

"У Траоре завтра операция. Считаем, что он вернется в игру на старте нового сезона.

Что касается Мораеса, то он тренируется индивидуально. Через 2-3 недели ждем Жуниора в основной группе", - сказал Срна.

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В статье: Дарио Срна Лассина Траоре Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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