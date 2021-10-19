В Шахтере рассчитывают, что Траоре вернется к началу следующего сезона

Директор " Шахтера " по футболу Дарио Срна рассказал о травме форварда Лассина Траоре и сроках восстановления игрока.

"У Траоре завтра операция. Считаем, что он вернется в игру на старте нового сезона.

Что касается Мораеса, то он тренируется индивидуально. Через 2-3 недели ждем Жуниора в основной группе", - сказал Срна.