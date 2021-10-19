Юрченко: Был разговор с очень серьезной командой, с которой Заря играла в прошлом сезоне ЛЕ

Полузащитник "Десны" Владлен Юрченко рассказал, с какими клубами летом вел переговоры.

– Ходили слухи о возможном переходе в клубы Польши, Турции. Недавно была неразбериха с "Ворсклой" и "Шерифом". О чем вы правда слышали и с кем велись переговоры?

– "Ворсклу" и "Шериф" я уже комментировал – вранье и выдумка. С "Гезтепе" в самом начале велись разговоры. С "Ракувом" ничего особого не было.

С "Легией" был интересный момент. Они сами на меня вышли, начали разговор. И сами же через несколько дней написали в польской прессе, что я не подхожу или не нужен. Я даже ничего еще ответить им не успел. Странная ситуация.

С "Гиресунспором" даже не знаю откуда слух взялся. Когда об этом написали, в Турции был уже последний трансферный день и нельзя было даже свободных агентов заявлять.

Были предложения и из Украины, но я уже не буду говорить от кого. Сейчас я в "Десне".

– Вы говорили, что были моменты, когда вы уже паковали чемодан и собирались переезжать. Речь о перечисленных командах или были еще предложения?

– Были еще предложения. Был разговор с очень хорошей серьезной командой, но не сложилось. "Заря" играла с ней в прошлом году в Лиге Европы ("Заря" играла с "Лестером", "Брагой" и АЕК – прим.)