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Мораес: Прошу у Бога, чтобы Траоре вернулся на поле как можно скорее
Форвард "Шахтера" поддержал партнера по команде в непростой период
shakhtar.com
Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес в интервью YouTube-каналу Великий футбол поделился мнением о своем партнере и конкуренте за место в стартовом составе Лассина Траоре.
"В одном из постов в Инстаграм я написал ему: "Бро, я тебя еще не знаю, но уже люблю".
Я сделал это после матча за Суперкубок Украины, когда он забил дважды. Знаю, как для "Шахтера", его тренера и игроков, важно выиграть поединок с "Динамо". Другие футболисты, с которыми я общался, говорили, насколько он классный парень. Поэтому, думаю, я написал правильно.
Когда он увидел это сообщение, то ответил мне в директ: "Я очень счастлив прочитать такие слова, рад познакомиться с тобой. Надеюсь, ты восстановишься как можно скорее".
Мне тоже было очень приятно. Я знаю, насколько больно получить такую травму, как у Траоре. Это не просто ужасное повреждение, его тяжело пережить еще и психологически. Когда моя жена увидела эту травму, то позвонила мне в слезах. Она понимала, какой долгий и, в то же время, тяжелый период ожидает Лассина, поэтому ей было невыносимо на это смотреть.
Я точно могу сказать, что быть вне футбольного поля так долго - это тяжело. Но есть время больше понять и изучить себя, поэтому, думаю, что Траоре вернется еще сильнее после этой травмы. Посылаю ему только положительную энергетику и прошу у Бога, чтобы он вернулся на поле как можно скорее, — сказал Мораес.
Напомним, что Траоре получил тяжелую травму в матче 2-го тура Лиги чемпионов против "Интера" (0:0) . Форвард повредил колено, а в частности крестообразную связку и мениск. Восстановление Траоре может занять от 9 месяцев до года.
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