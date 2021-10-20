Мораес: Прошу у Бога, чтобы Траоре вернулся на поле как можно скорее

Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес в интервью YouTube-каналу Великий футбол поделился мнением о своем партнере и конкуренте за место в стартовом составе Лассина Траоре.

"В одном из постов в Инстаграм я написал ему: "Бро, я тебя еще не знаю, но уже люблю".

Я сделал это после матча за Суперкубок Украины, когда он забил дважды. Знаю, как для "Шахтера", его тренера и игроков, важно выиграть поединок с "Динамо". Другие футболисты, с которыми я общался, говорили, насколько он классный парень. Поэтому, думаю, я написал правильно.

Когда он увидел это сообщение, то ответил мне в директ: "Я очень счастлив прочитать такие слова, рад познакомиться с тобой. Надеюсь, ты восстановишься как можно скорее".