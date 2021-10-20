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Мораес: Прошу у Бога, чтобы Траоре вернулся на поле как можно скорее

Премьер-лига
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Форвард "Шахтера" поддержал партнера по команде в непростой период

Мораес: Прошу у Бога, чтобы Траоре вернулся на поле как можно скорее

shakhtar.com

Новина українською

Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес в интервью YouTube-каналу Великий футбол поделился мнением о своем партнере и конкуренте за место в стартовом составе Лассина Траоре.

"В одном из постов в Инстаграм я написал ему: "Бро, я тебя еще не знаю, но уже люблю".

Я сделал это после матча за Суперкубок Украины, когда он забил дважды. Знаю, как для "Шахтера", его тренера и игроков, важно выиграть поединок с "Динамо". Другие футболисты, с которыми я общался, говорили, насколько он классный парень. Поэтому, думаю, я написал правильно.

Когда он увидел это сообщение, то ответил мне в директ: "Я очень счастлив прочитать такие слова, рад познакомиться с тобой. Надеюсь, ты восстановишься как можно скорее".

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Мне тоже было очень приятно. Я знаю, насколько больно получить такую травму, как у Траоре. Это не просто ужасное повреждение, его тяжело пережить еще и психологически. Когда моя жена увидела эту травму, то позвонила мне в слезах. Она понимала, какой долгий и, в то же время, тяжелый период ожидает Лассина, поэтому ей было невыносимо на это смотреть.

Я точно могу сказать, что быть вне футбольного поля так долго - это тяжело. Но есть время больше понять и изучить себя, поэтому, думаю, что Траоре вернется еще сильнее после этой травмы. Посылаю ему только положительную энергетику и прошу у Бога, чтобы он вернулся на поле как можно скорее, — сказал Мораес.

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Напомним, что Траоре получил тяжелую травму в матче 2-го тура Лиги чемпионов против "Интера" (0:0) . Форвард повредил колено, а в частности крестообразную связку и мениск. Восстановление Траоре может занять от 9 месяцев до года.

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В статье: Лассина Траоре Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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Русланбай (Рівне)
20.10.2021 в 10:34
Не пєлікай. Ви бразіли молитеся БОГу тільки щоб ваші рахунки в банках не заморозили.
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0
0
football_soccer (Украина)
20.10.2021 в 08:52
если Бог занимается лечением и реабилитацией Траоре, то зачем же Бог так жёстко травмировал его? Хм. Религиозные фанатики все сводят к вопросу Бога только тогда, когда им нужно что-то получить
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+1
0
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таврия19752009 (симферополь)
20.10.2021 в 08:52
Достойно .а те кто говорит что Моралес туда просто не понимают что с Суркисом по другому было нельзя .он бы его сгнобил как и украинских игроков
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0
-2


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