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Стало известно, будет ли Рух просить УПЛ о переносе еще одного матча
В 12-м туре Премьер-лиги львовяне будут принимать "Минай"
Фото: ФК Рух
24 октября в 12-м туре чемпионата Украины "Рух" будет принимать "Минай".
Как сообщает Meta-ratings.com.ua, руководство львовян решило не обращаться в УПЛ с просьбой о переносе и поединка с закарпатцами в связи со вспышкой коронавируса в львовской команде.
Именно по этой причине не состоялся матч предыдущего тура - с "Ингульцом".
По информации источника, на сегодняшний момент на самоизоляции продолжают находиться 8-9 игроков основного состава. Поэтому тренеру Леониду Кучуку ничего не оставалось, как привлечь к тренировкам группу резервистов-юниоров, у которых неожиданно появился шанс дебютировать в главной команде в матче с "Минаем".
Напомним, "Рух" расположился на 10-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 11 очков.
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