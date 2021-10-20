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Стало известно, будет ли Рух просить УПЛ о переносе еще одного матча

Премьер-лига
(1 голосов)

В 12-м туре Премьер-лиги львовяне будут принимать "Минай"

Стало известно, будет ли Рух просить УПЛ о переносе еще одного матча

Фото: ФК Рух

Новина українською

24 октября в 12-м туре чемпионата Украины "Рух" будет принимать "Минай".

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, руководство львовян решило не обращаться в УПЛ с просьбой о переносе и поединка с закарпатцами в связи со вспышкой коронавируса в львовской команде.

Именно по этой причине не состоялся матч предыдущего тура - с "Ингульцом".

По информации источника, на сегодняшний момент на самоизоляции продолжают находиться 8-9 игроков основного состава. Поэтому тренеру Леониду Кучуку ничего не оставалось, как привлечь к тренировкам группу резервистов-юниоров, у которых неожиданно появился шанс дебютировать в главной команде в матче с "Минаем".

Напомним, "Рух" расположился на 10-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 11 очков.

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В статье: Рух (Львов) ФК Минай
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Источник:
Meta-ratings

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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkov)
20.10.2021 в 14:56
Ніяких перенесень. Рік тому Шахтар грав напіврезервним складом з Реалом. І виграв. Але тоді не було вакцини. А зараз в усіх була можливість вакцинуватися ще на початку сезону. Тож я за технарь навіть в попередньому матчі Руха.
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