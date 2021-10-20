Стало известно, будет ли Рух просить УПЛ о переносе еще одного матча

24 октября в 12-м туре чемпионата Украины "Рух" будет принимать "Минай".

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, руководство львовян решило не обращаться в УПЛ с просьбой о переносе и поединка с закарпатцами в связи со вспышкой коронавируса в львовской команде.

Именно по этой причине не состоялся матч предыдущего тура - с "Ингульцом".

По информации источника, на сегодняшний момент на самоизоляции продолжают находиться 8-9 игроков основного состава. Поэтому тренеру Леониду Кучуку ничего не оставалось, как привлечь к тренировкам группу резервистов-юниоров, у которых неожиданно появился шанс дебютировать в главной команде в матче с "Минаем".

Напомним, "Рух" расположился на 10-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 11 очков.