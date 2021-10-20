Голкипер Металлиста 1925 Сидоренко: Мы трудностей не боимся

Голкипер Металлиста 1925 Денис Сидоренко поделился впечатлениями от матча 11 тура Премьер-Лиги против Мариуполя (2:1). Отметим, что болельщики признали Сидоренко лучшим игроком матча.

- Поделитесь впечатлениями от победы над Мариуполем. Получили три зачетные пункты благодаря характеру?

- Сыграли два разных тайма. В первой половине встречи допустили ряд индивидуальных и тактических ошибок, которые привели к пропущенному мячу. У соперника были еще возможности, но слава Богу, они их не реализовали. Фортуна была на нашей стороне. Счастлив, что все же смогли проявить характер и достигли результата. Главное, что мы до последнего верили в собственные силы.

- Что вам говорил тренер в перерыве? Основной акцент был сделан на тактике?

- Действительно, в перерыве разобрали тактические моменты. Тренеры объяснили как действовать в том или ином эпизоде. Учитывая результат, нам удалось воплотить в жизнь тренерские установки.

- Какой момент в матче по вашему мнению стал переломным?

- Считаю, что ключевыми в этом матче замены. Игроки, которые вышли со скамейки запасных, усилили нашу игру и принесли победу. Во второй половине встречи добавили в скорости. Свои возможности мы реализовали и это главное.

- Если учитывать кубковые матчи, ваша команда в течение пяти игр не проигрывает. Это свидетельствует о том, что находитесь в оптимальной форме?

- Наш ежедневный труд приносит свои плоды. Мы много работаем на тренировках и стараемся постоянно совершенствовать свою игру. Приятно, что это приносит нам результат. Сделаем все, чтобы в предстоящих матчах играть еще лучше.

- Болельщики признали вас лучшим игроком матча с Мариуполем. Насколько это признание для вас является важным?

- Приятно, когда твою работу оценивают по заслугам. Однако, на первом месте для меня всегда стоят результаты команды. Всегда отдаем себя максимально, чтобы порадовать игрой и результатами своих фанатов. Спасибо болельщикам, которые нас всегда поддерживают.

- Лично для вас матч был сложный? Непросто было держать себя в тонусе в течение игры?

- Действительно, матч был достаточно сложный. Пытался качественно выполнять свою работу. Верил, что наша команда сможет достичь результата.

- Чего ожидаете от матча с Ингульцом, который предыдущий тур пропускал? Возможно, в этом будет ваше преимущество, ведь соперник несколько потерял игровой тонус?

- Надеюсь, что сыграем в свой лучший футбол и принесем удовольствие болельщикам. Будет непросто, но мы трудностей не боимся.