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Ребров: Из Шахтера в Динамо ушел легко. Тогда не было такого сильного соперничества

Премьер-лига
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В те времена Шахтер был намного скромнее

Ребров: Из Шахтера в Динамо ушел легко. Тогда не было такого сильного соперничества

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Экс-форвард "Динамо" Сергей Ребров в интервью изданию Diari Ara вспомнил, как в 1992 году переходил в киевский клуб из "Шахтера".

"Каково было уходить из "Шахтера" в "Динамо"? Легко. Тогда не было такого сильного соперничества, потому что единственным крупным клубом страны было "Динамо". "Шахтер" был скромнее, большие достижения пришли позже.

Это сейчас один бразилец покидает один клуб, чтобы перейти в другой, и у нас все в порядке. Тогда было нормально, что лучшие украинские футболисты ехали играть за "Динамо", — рассказал Ребров.

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В статье: Сергей Ребров Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
sport.ua

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