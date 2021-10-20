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Ребров: Из Шахтера в Динамо ушел легко. Тогда не было такого сильного соперничества
В те времена Шахтер был намного скромнее
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Экс-форвард "
"Каково было уходить из "Шахтера" в "Динамо"? Легко. Тогда не было такого сильного соперничества, потому что единственным крупным клубом страны было "Динамо". "Шахтер" был скромнее, большие достижения пришли позже.
Это сейчас один бразилец покидает один клуб, чтобы перейти в другой, и у нас все в порядке. Тогда было нормально, что лучшие украинские футболисты ехали играть за "Динамо", — рассказал Ребров.
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