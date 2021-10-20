Ребров: Из Шахтера в Динамо ушел легко. Тогда не было такого сильного соперничества

Экс-форвард " Динамо " Сергей Ребров в интервью изданию Diari Ara вспомнил, как в 1992 году переходил в киевский клуб из "Шахтера".

"Каково было уходить из "Шахтера" в "Динамо"? Легко. Тогда не было такого сильного соперничества, потому что единственным крупным клубом страны было "Динамо". "Шахтер" был скромнее, большие достижения пришли позже.

Это сейчас один бразилец покидает один клуб, чтобы перейти в другой, и у нас все в порядке. Тогда было нормально, что лучшие украинские футболисты ехали играть за "Динамо", — рассказал Ребров.