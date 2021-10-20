Лавриненко о переносе матча с Рухом: Есть разница: играть зимой при -10, или в хорошую погоду

Главный тренер " Ингульца " Сергей Лавриненко прокомментировал ситуацию с переносом матча 11-го тура УПЛ против "Руха" из-за вспышки коронавируса в команде соперника.

- Из-за переноса матча с "Рухом" в календаре образовался трехнедельный пробел без официальных матчей.

– Действительно, нас вся эта история расстроила. Мы сделали хороший объем работы, готовились к противостоянию с "Рухом", настраивались. Обидно даже не потому, что игра не состоялась. Просто если бы мы заранее знали, что матч перенесен, то могли по-другому строить свой тренировочный процесс.

- Когда вы узнали, что матча не будет?

– В четверг. Это нас немного сломало в психологическом плане. Всю неделю готовились, разбирали "Рух", пришлось все менять на ходу. Не совсем приятный момент, который надо принять и пережить. Ничего не остается, только готовиться дальше. Впереди матч с "Металлистом 1925".

- Кто вам сообщил об отмене матча?

– Позвонил директор клуба и сказал, что пришло письмо из Премьер-лиги. Его суть – у "Руха" заболели все вратари, матч не состоится в назначенную дату.

- Теперь нужно определить новую дату проведения матча. Какой вариант для вас приоритетным?

– Существует принципиальная разница: играть зимой при -10°С или сейчас в хорошую погоду. Качество футбола при -10°С на замерзшем поле не очень высокое. Это тоже надо учитывать.

Возможно, назначить его лучше на весну, как в свое время переносили матч 1-го тура "Львова" и "Миная". Никому этот матч 10 декабря не будет нужен: ни нам, ни "Руху". В любом случае остается ждать вердикта соответствующих органов.