Самба Диалло: Манчестер Сити? Сейчас я полностью сконцентрирован на Динамо

Нападающий "Динамо" U-19 Самба Диалло в интервью Sportarena TV прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны английского "Манчестер Сити".

- Я слушал, что в аэропорту над тобой подшучивали одноклубники, говорили: "О, "Манчестер Сити"! Пора тебе играть там!". Это правда, что с их стороны есть к тебе интерес?

- Сейчас я полностью сконцентрирован на "Динамо", а подобную информацию даже не читаю. Я начинаю расти и делаю все, чтобы прогрессировать именно в Киеве. Конечно, я поговорю с агентами, но это все будет позднее, - сказал 18-летний сенегалец.

Напомним, что Диалло присоединился к "Динамо" в июле этого года и сейчас выступает в составе молодежки киевского клуба.