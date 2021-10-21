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Самба Диалло: Манчестер Сити? Сейчас я полностью сконцентрирован на Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

18-летний сенегалец выступает за молодежку киевлян

Самба Диалло: Манчестер Сити? Сейчас я полностью сконцентрирован на Динамо

Фото: Динамомания/ Автор - Yulia Perekopaiko

Новина українською

Нападающий "Динамо" U-19 Самба Диалло в интервью Sportarena TV прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны английского "Манчестер Сити".

- Я слушал, что в аэропорту над тобой подшучивали одноклубники, говорили: "О, "Манчестер Сити"! Пора тебе играть там!". Это правда, что с их стороны есть к тебе интерес?

- Сейчас я полностью сконцентрирован на "Динамо", а подобную информацию даже не читаю. Я начинаю расти и делаю все, чтобы прогрессировать именно в Киеве. Конечно, я поговорю с агентами, но это все будет позднее, - сказал 18-летний сенегалец.

Напомним, что Диалло присоединился к "Динамо" в июле этого года и сейчас выступает в составе молодежки киевского клуба.

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В статье: Динамо (Киев) Манчестер Сити Самба Диалло
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.10.2021 в 10:17
Зачем стебать мальчика???
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