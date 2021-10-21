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Самба Диалло: Манчестер Сити? Сейчас я полностью сконцентрирован на Динамо
18-летний сенегалец выступает за молодежку киевлян
Фото: Динамомания/ Автор - Yulia Perekopaiko
Нападающий "Динамо" U-19 Самба Диалло в интервью Sportarena TV прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны английского "Манчестер Сити".
- Я слушал, что в аэропорту над тобой подшучивали одноклубники, говорили: "О, "Манчестер Сити"! Пора тебе играть там!". Это правда, что с их стороны есть к тебе интерес?
- Сейчас я полностью сконцентрирован на "Динамо", а подобную информацию даже не читаю. Я начинаю расти и делаю все, чтобы прогрессировать именно в Киеве. Конечно, я поговорю с агентами, но это все будет позднее, - сказал 18-летний сенегалец.
Напомним, что Диалло присоединился к "Динамо" в июле этого года и сейчас выступает в составе молодежки киевского клуба.
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