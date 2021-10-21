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Главный тренер Шахтера U-19 может сменить Маркевича в Мариуполе

Премьер-лига
(1 голосов)

Также называется еще один потенциальный кандидат

Главный тренер Шахтера U-19 может сменить Маркевича в Мариуполе

shakhtar.com

Новина українською

Судьба главного тренера "Мариуполя" Остапа Маркевича будет зависеть от результатов в двух матчах. Об этом сообщает ТаТоТаке.

В ближайшем туре УПЛ "азовцы" сыграют с "Вересом" (23 октября) и примут киевское "Динамо" в Кубке (27 октября).

Называются два потенциальных специалиста, которые могут сменить Маркевича на этой должности - Роман Санжар и Оскар Ратулутра. Второй вариант кажется более реалистичным.

Источник отмечает, что Санжара связывают с луганской "Зарей, после ухода Скрипника, контракт которого рассчитан до лета 2022.

Последним местом работы Санжара был донецкий "Олимпик". Оскар Ратулутра на данный момент является главным тренером "Шахтера" U-19. Под его руководством "горняки" идут вторыми в юношеском чемпионате Украины.

Напомним, после 11 туров "Мариуполь" занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Азовцы" девять раз уступили и по разу победили и сыграли вничью.

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В статье: ФК Мариуполь Роман Санжар Остап Маркевич Оскар Ратулутра
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (2)
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Виталий1981 (Україна)
21.10.2021 в 13:21
Мало того, что игроков в Марик своих сунут, теперь и тренеров шахтеровских будут в туда аренду отправлять.
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alex.belogubko (одесса)
21.10.2021 в 12:18
ЧО уже всунули ДК2 с Морозом и тот же результат что и у Марика --поменяйте их местами по смеёмся ещё в ЧО -Остап в Марик -Мороз
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