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Главный тренер Шахтера U-19 может сменить Маркевича в Мариуполе
Также называется еще один потенциальный кандидат
shakhtar.com
Судьба главного тренера "Мариуполя" Остапа Маркевича будет зависеть от результатов в двух матчах. Об этом сообщает ТаТоТаке.
В ближайшем туре УПЛ "азовцы" сыграют с "Вересом" (23 октября) и примут киевское "Динамо" в Кубке (27 октября).
Называются два потенциальных специалиста, которые могут сменить Маркевича на этой должности - Роман Санжар и Оскар Ратулутра. Второй вариант кажется более реалистичным.
Источник отмечает, что Санжара связывают с луганской "Зарей, после ухода Скрипника, контракт которого рассчитан до лета 2022.
Последним местом работы Санжара был донецкий "Олимпик". Оскар Ратулутра на данный момент является главным тренером "Шахтера" U-19. Под его руководством "горняки" идут вторыми в юношеском чемпионате Украины.
Напомним, после 11 туров "Мариуполь" занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Азовцы" девять раз уступили и по разу победили и сыграли вничью.
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