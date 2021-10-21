Главный тренер Шахтера U-19 может сменить Маркевича в Мариуполе

Судьба главного тренера "Мариуполя" Остапа Маркевича будет зависеть от результатов в двух матчах. Об этом сообщает ТаТоТаке.

В ближайшем туре УПЛ "азовцы" сыграют с "Вересом" (23 октября) и примут киевское "Динамо" в Кубке (27 октября).

Называются два потенциальных специалиста, которые могут сменить Маркевича на этой должности - Роман Санжар и Оскар Ратулутра. Второй вариант кажется более реалистичным.

Источник отмечает, что Санжара связывают с луганской "Зарей, после ухода Скрипника, контракт которого рассчитан до лета 2022.

Последним местом работы Санжара был донецкий "Олимпик". Оскар Ратулутра на данный момент является главным тренером "Шахтера" U-19. Под его руководством "горняки" идут вторыми в юношеском чемпионате Украины.

Напомним, после 11 туров "Мариуполь" занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Азовцы" девять раз уступили и по разу победили и сыграли вничью.