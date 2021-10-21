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Витиньо: Не поверил, когда мне сказали, что Луческу 76 лет
Бразилец рассказал о переходе в киевский клуб
Фото: ФК Динамо Киев
Бразильский нападающий "Динамо" Витиньо рассказал, что этим летом мог оказаться в чемпионате Франции, однако в итоге подписал контракт с киевским клубом.
"Мог оказаться в "Бордо", но у них возникли проблемы с финансовым фэйр-плей. Не жалею, что перешел в "Динамо". Бразильские друзья рассказывали, что тут хорошо. И многие советовали мне перейти из-за того, что тут работает Мирча Луческу. Не поверил, когда мне сказали, что ему 76 лет. Он полон энергии. Прыгает, бегает, сам делает упражнения.
Моя позиция на поле? Обычно я играю на левом краю атаки, но действую там, где скажут. Могу впереди, могу на правом фланге", - сказал Витиньо в интервью Megogo.
Напомним, в текущем сезоне 22-летний Витиньо провел 6 матчей за "Динамо" во всех турнирах.
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