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Витиньо: Не поверил, когда мне сказали, что Луческу 76 лет

Премьер-лига
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Бразилец рассказал о переходе в киевский клуб

Витиньо: Не поверил, когда мне сказали, что Луческу 76 лет

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Бразильский нападающий "Динамо" Витиньо рассказал, что этим летом мог оказаться в чемпионате Франции, однако в итоге подписал контракт с киевским клубом.

"Мог оказаться в "Бордо", но у них возникли проблемы с финансовым фэйр-плей. Не жалею, что перешел в "Динамо". Бразильские друзья рассказывали, что тут хорошо. И многие советовали мне перейти из-за того, что тут работает Мирча Луческу. Не поверил, когда мне сказали, что ему 76 лет. Он полон энергии. Прыгает, бегает, сам делает упражнения.

Моя позиция на поле? Обычно я играю на левом краю атаки, но действую там, где скажут. Могу впереди, могу на правом фланге", - сказал Витиньо в интервью Megogo.

Напомним, в текущем сезоне 22-летний Витиньо провел 6 матчей за "Динамо" во всех турнирах.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Витиньо
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Источник:
Sport.ua

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