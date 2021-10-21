Витиньо: Не поверил, когда мне сказали, что Луческу 76 лет

Бразильский нападающий "Динамо" Витиньо рассказал, что этим летом мог оказаться в чемпионате Франции, однако в итоге подписал контракт с киевским клубом.

"Мог оказаться в "Бордо", но у них возникли проблемы с финансовым фэйр-плей. Не жалею, что перешел в "Динамо". Бразильские друзья рассказывали, что тут хорошо. И многие советовали мне перейти из-за того, что тут работает Мирча Луческу. Не поверил, когда мне сказали, что ему 76 лет. Он полон энергии. Прыгает, бегает, сам делает упражнения.

Моя позиция на поле? Обычно я играю на левом краю атаки, но действую там, где скажут. Могу впереди, могу на правом фланге", - сказал Витиньо в интервью Megogo.