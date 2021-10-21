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Десна - Александрия: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Десна" - "Александрия", украинская Премьер-лига, 22 октября 2021

Десна - Александрия: где и когда смотреть матч УПЛ

фото - ФК Минай

UA-Футбол
Новина українською

Открывать программу 12-го тура УПЛ будут команды, которые продолжают свою погоню за еврокубковой зоной. Добыв в прошлом туре всего одно очко на двоих, "Десна" и "Александрия" позволили главным конкурентам уйти в небольшой отрыв, а поражение в пятницу сделает ситуацию "горожан" или "северян" практически катастрофической.

Итого, рецепт один - победа. Вот только добыть три очка будет очень сложно. "Десна" находится в психологической яме, а "Александрия" в битве с "Ворсклой" потеряла слишком много важных исполнителей. Однозначного фаворита матча пятницы назвать сложно, а вот проиграть могут обе стороны. Причем одновременно.

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Смотрите матч 12-го тура УПЛ в пятницу, 22-го октября, на канале "Футбол 1". Начало игры в 17:00. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Десна" - "Александрия" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Десна" - "Александрия" на UA-Футбол >>

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В статье: Десна (Чернигов) ФК Александрия
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