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Срна: До войны УПЛ была на уровне Бундеслиги и Лиги 1

Премьер-лига
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Директор по футболу "Шахтера" рассказал об уровне УПЛ

Срна: До войны УПЛ была на уровне Бундеслиги и Лиги 1

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна рассказал о стратегии донецкого клуба.

"Я – солдат "Шахтера". Мне нравится помогать. Это мой клуб, моя команда, моя семья... Любая роль мне подходит, но мне нравится быть рядом с командой, помогать своим опытом.

Я человек, которому нравятся эмоции, проект... Перед моим приездом, в 2003 году, президент пообещал мне, что построит замечательный клуб с великолепными игроками, замечательным тренером и замечательным стадионом. И год за годом он это делал. И мы выиграли Кубок УЕФА. У меня не было причин менять команду, хотя я имел несколько предложений из Англии, Италии и Испании.

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Звонили ли мне из "Реала"? Да. Шустер мне позвонил. Когда я пришел в "Шахтер" – он был тренером. Он позвонил президенту или моему агенту, но официального предложения не было. Однако я бы и так не перешел. К тому времени я был капитаном "Шахтера" – лучшего клуба в Восточной Европе.

Но все началось с Ахметова. "Шахтер" – это не его дело, это его семья. Это любовь его сердца... Он мог бы легко купить любой замечательный клуб в Европе, но он хотел команду из своего города, из своей страны. Наши цели – выиграть Лигу чемпионов, чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны. Мы начали покупать бразильцев еще в 2003 году: Матузалем, Брандау, Тейшейра, Дуглас Коста, Луис Адриано, Фернандиньо, Фред... Наша система проста – покупайте талантливую молодежь, преимущественно из Бразилии, совершенствуйте ее и продавайте в большие клубы.

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На каком этапе находится украинский футбол? В 2013 году, перед началом войны, мы были на уровне французской и немецкой лиг... Чемпионат Украины был очень сильным. "Шахтер", "Динамо", "Металлист", "Днепр"... В Европе играло около пяти команд. С началом войны экономическая ситуация ухудшилась. Однако наш президент держал уровень расходов неизменным. Зарплаты, бонусы, покупка игроков", - сказал Срна.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк)
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Источник:
AS

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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
21.10.2021 в 14:51
Если в Шахтёре всё как и прежде, где положительный результат?
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