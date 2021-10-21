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Маркевич - о возможной отставке сына в Мариуполе: Такова тренерская судьба

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Маркевич - о возможной отставке сына в Мариуполе: Такова тренерская судьба

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Экс-глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич прокомментировал информацию о том, что его сын - Остап Маркевич - в ближайшее время может покинуть пост главного тренера "Мариуполя".

"Тяжело комментировать. Думаю, эта команда из Мариуполя никому не нужна.

Увы, такая тренерская судьба. Когда из команды уходит восемь человек, а подкрепления нет, то и на достойный результат рассчитывать сложно. Одними молодыми игроками результата не добьешься. Перспективная молодежь - это хорошо, но она нестабильная. Может выдать феерическую игру, а потом пропасть. Поэтому усиление, конечно нужно было.

Всегда так говорят, если неудачный результат, то появляются слухи об отставке. Но такова тренерская судьба. Я тоже через такое проходил.

Есть ли шансы у "Мариуполя" набрать очки в ближайших матчах? Конечно. Но это футбол. С "Металлистом 1925" у мариупольцев были голевые моменты, могли еще 3-4 мяча забить, но в итоге остались без очков", - сказал Мирон Маркевич.

Напомним, что после 11 туров УПЛ в активе "Мариуполя" 13 очков и последнее, 16 место в турнирной таблице.

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В статье: ФК Мариуполь Мирон Маркевич Остап Маркевич
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