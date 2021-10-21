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Срна: Звонили из Реала, но я бы все равно не ушел из Шахтера
Дарио отыграл за Шахтер 17 лет
as.com
Экс-капитан
- Почему вы так долго играли за Шахтер, не хотели никуда уходить?
- Я такой человек, которому нравятся эмоции, амбиции. Перед моим приходом в Шахтер в 2003 президент клуба пообещал мне, что построит отличный клуб с прекрасными игроками, отличным тренером и отличным стадионом. И постепенно все это воплощалось в жизнь.
Мы выиграли Кубок УЕФА. У меня не было причин менять команду, хотя у меня было несколько предложений из Англии, Италии или Испании ...
- Говорят, вам звонили из Реала?
- Бернд Шустер звонил мне.
- Тот самый?
- Да, когда я пришел в Шахтер, он как раз был тренером горняков.
Он отличный парень. Уже когда он был в Реале, он звонил президенту или моему агенту, но в конце концов официального предложения не последовало. Да и я бы не ушел. К тому времени я был капитаном Шахтера.
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