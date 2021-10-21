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Срна: Звонили из Реала, но я бы все равно не ушел из Шахтера

Премьер-лига
(2 голосов)

Дарио отыграл за Шахтер 17 лет

Срна: Звонили из Реала, но я бы все равно не ушел из Шахтера

as.com

Новина українською

Экс-капитан Шахтера Дарио Срна рассказал, почему он большую часть своей карьеры провел в донецком клубе.

- Почему вы так долго играли за Шахтер, не хотели никуда уходить?

- Я такой человек, которому нравятся эмоции, амбиции. Перед моим приходом в Шахтер в 2003 президент клуба пообещал мне, что построит отличный клуб с прекрасными игроками, отличным тренером и отличным стадионом. И постепенно все это воплощалось в жизнь.

Мы выиграли Кубок УЕФА. У меня не было причин менять команду, хотя у меня было несколько предложений из Англии, Италии или Испании ...

- Говорят, вам звонили из Реала?

- Бернд Шустер звонил мне.

- Тот самый?

- Да, когда я пришел в Шахтер, он как раз был тренером горняков.

Он отличный парень. Уже когда он был в Реале, он звонил президенту или моему агенту, но в конце концов официального предложения не последовало. Да и я бы не ушел. К тому времени я был капитаном Шахтера.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Источник:
AS

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Комментарии (6)
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Pianist (Киев)
21.10.2021 в 20:27
А мне из пентагона звонят каждый день. На работу зовут.
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0
-1
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kotіgorok (Чернiгiв)
21.10.2021 в 20:29
А тебе санiтари не пускають
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+1
0
efim423 (odessa)
21.10.2021 в 20:25
звонили из реала и ржали в трубку
Ответить
0
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.10.2021 в 20:23
Нікому ти був не потрібен
Ответить
0
-2
Ne_zderjalsia ( Irepen~) (Ирпень)
21.10.2021 в 20:12
Тест
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0
-2
Соколов (Никополь)
21.10.2021 в 20:04
Да что он курит что у него такие глюки
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0
-3


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