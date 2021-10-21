Срна: Звонили из Реала, но я бы все равно не ушел из Шахтера

Экс-капитан Шахтера Дарио Срна рассказал, почему он большую часть своей карьеры провел в донецком клубе.

- Почему вы так долго играли за Шахтер, не хотели никуда уходить?

- Я такой человек, которому нравятся эмоции, амбиции. Перед моим приходом в Шахтер в 2003 президент клуба пообещал мне, что построит отличный клуб с прекрасными игроками, отличным тренером и отличным стадионом. И постепенно все это воплощалось в жизнь.

Мы выиграли Кубок УЕФА. У меня не было причин менять команду, хотя у меня было несколько предложений из Англии, Италии или Испании ...

- Говорят, вам звонили из Реала?

- Бернд Шустер звонил мне.

- Тот самый?

- Да, когда я пришел в Шахтер, он как раз был тренером горняков.

Он отличный парень. Уже когда он был в Реале, он звонил президенту или моему агенту, но в конце концов официального предложения не последовало. Да и я бы не ушел. К тому времени я был капитаном Шахтера.