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Журналист назвал зарплату Скрипника в Заре
Игорь Цыганык знает все
Фото: ФК Заря Луганск
Украинский журналист Игорь Цыганик рассказал о контракте Виктора Скрипника в "
"Насколько я знаю, у Скрипника него была зарплата 15 000 евро в течение трех лет. Какие условия ему предлагают сейчас - мне трудно сказать. Я знаю, что ему предлагали продолжить долгосрочное сотрудничество: на 3-5 лет.
Продолжит ли он контракт с "Зарей"? Я думаю, что не продлит. Думаю, что он доработает этот год и будет искать другой путь", - сказал Цыганык.
Напомним, что соглашение тренера с клубом рассчитано до конца текущего сезона.
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