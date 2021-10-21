Журналист назвал зарплату Скрипника в Заре

Украинский журналист Игорь Цыганик рассказал о контракте Виктора Скрипника в " Заре ".

"Насколько я знаю, у Скрипника него была зарплата 15 000 евро в течение трех лет. Какие условия ему предлагают сейчас - мне трудно сказать. Я знаю, что ему предлагали продолжить долгосрочное сотрудничество: на 3-5 лет.

Продолжит ли он контракт с "Зарей"? Я думаю, что не продлит. Думаю, что он доработает этот год и будет искать другой путь", - сказал Цыганык.