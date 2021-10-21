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Журналист назвал зарплату Скрипника в Заре

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Игорь Цыганык знает все

Журналист назвал зарплату Скрипника в Заре

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганик рассказал о контракте Виктора Скрипника в "Заре".

"Насколько я знаю, у Скрипника него была зарплата 15 000 евро в течение трех лет. Какие условия ему предлагают сейчас - мне трудно сказать. Я знаю, что ему предлагали продолжить долгосрочное сотрудничество: на 3-5 лет.

Продолжит ли он контракт с "Зарей"? Я думаю, что не продлит. Думаю, что он доработает этот год и будет искать другой путь", - сказал Цыганык.

Напомним, что соглашение тренера с клубом рассчитано до конца текущего сезона.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Игорь Цыганык
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (5)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
21.10.2021 в 21:40
плюгавык, откуда такая осведомлённость? контракт - дело конфиденциальное, мразина!
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Viktor Ivanjvich
21.10.2021 в 20:58
Скрипник уйдет однозначно- вопрос кто вместо него? ведь в межсезонье надо готовить команду а скрипник уйдет летом и естественно ему будет всё равно как будет подготовлена ЗАРЯ.(комплектация, подготовка физически и тд)Интересная ситуация возникаеет.
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alex.belogubko (одесса)
21.10.2021 в 20:51
физруки Зари платят больше чем тренеру Сборной -вот это жлобство
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Kela (Одесса)
21.10.2021 в 20:43
больше чем у Петракова
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football_soccer (Украина)
21.10.2021 в 21:02
тренер сборной занят тренерством 1 месяц за год. Клубы играют 9 месяцев в году.
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