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Кривенцов: Радует, что мы берем очки в матчах с теми командами, которые нам по силам
В пятницу Металлист 1925 сыграет с Ингульцом
Фото: ФК Металлист 1925
Главный тренер "
"У нас всегда в команде хорошая атмосфера. Просто нужно понимать силу соперника. Радует то, что мы берем очки, выигрываем в матчах с теми, кто нам по силам. Настроение хорошее. Готовимся, рассчитываем на положительный результат.
"Ингулец" – команда очень интересная, мобильная. Считаю, что они незаслуженно находятся на том месте, где находятся. Потому будет серьезная игра", – сказал Кривенцов.
Напомним, что матч "Металлист 1925" - "Ингулец" состоится в пятницу, 22 октября.
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