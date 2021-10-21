Кривенцов: Радует, что мы берем очки в матчах с теми командами, которые нам по силам

Главный тренер " Металлиста 1925 " Валерий Кривенцов высказался о грядущем матче 12-го тура УПЛ против "Ингульца".

"У нас всегда в команде хорошая атмосфера. Просто нужно понимать силу соперника. Радует то, что мы берем очки, выигрываем в матчах с теми, кто нам по силам. Настроение хорошее. Готовимся, рассчитываем на положительный результат.

"Ингулец" – команда очень интересная, мобильная. Считаю, что они незаслуженно находятся на том месте, где находятся. Потому будет серьезная игра", – сказал Кривенцов.