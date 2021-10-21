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Кривенцов: Радует, что мы берем очки в матчах с теми командами, которые нам по силам

Премьер-лига
(1 голосов)

В пятницу Металлист 1925 сыграет с Ингульцом

Кривенцов: Радует, что мы берем очки в матчах с теми командами, которые нам по силам

Фото: ФК Металлист 1925

Новина українською

Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов высказался о грядущем матче 12-го тура УПЛ против "Ингульца".

"У нас всегда в команде хорошая атмосфера. Просто нужно понимать силу соперника. Радует то, что мы берем очки, выигрываем в матчах с теми, кто нам по силам. Настроение хорошее. Готовимся, рассчитываем на положительный результат.

"Ингулец" – команда очень интересная, мобильная. Считаю, что они незаслуженно находятся на том месте, где находятся. Потому будет серьезная игра", – сказал Кривенцов.

Напомним, что матч "Металлист 1925" - "Ингулец" состоится в пятницу, 22 октября.

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В статье: Валерий Кривенцов Ингулец (Петрово) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ТК Футбол

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