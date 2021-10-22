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Стало известно, когда будет прооперирован лидер Александрии
Восстановление хавбека займет не менее шести месяцев
Полузащитник "Александрии" Кирилл Ковалец 25 октября перенесет операцию после травмы колена. Футболист будет прооперирован в одной из клиник Рима.
По предварительным прогнозам врачей, восстановление 28-летнего хавбека займет не менее полугода.
Ковалец получил травму в матче 11-го тура УПЛ против "Ворсклы". У лидера "Александрии" повреждены крестообразные и боковые связки колена.
В текущем сезоне УПЛ Ковалец провел 11 матчей за "горожан", забил один гол и выполнил две результативные передачи.
Напомним, после 11 туров "Александрия" занимает 6-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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