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Стало известно, когда будет прооперирован лидер Александрии

Премьер-лига
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Восстановление хавбека займет не менее шести месяцев

Стало известно, когда будет прооперирован лидер Александрии

Новина українською

Полузащитник "Александрии" Кирилл Ковалец 25 октября перенесет операцию после травмы колена. Футболист будет прооперирован в одной из клиник Рима.

По предварительным прогнозам врачей, восстановление 28-летнего хавбека займет не менее полугода.

Ковалец получил травму в матче 11-го тура УПЛ против "Ворсклы". У лидера "Александрии" повреждены крестообразные и боковые связки колена.

В текущем сезоне УПЛ Ковалец провел 11 матчей за "горожан", забил один гол и выполнил две результативные передачи.

Напомним, после 11 туров "Александрия" занимает 6-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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В статье: Кирилл Ковалец ФК Александрия
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