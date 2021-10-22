Рух провел новые ПЦР-тесты и ждет результаты, часть команды на самоизоляции

Вчера, 21 октября львовский "Рух" на учебно-тренировочной базе в Винниках провел плановое ПЦР-тестирование и провел утреннюю тренировочную сессию с разными малыми группами. О ситуации в команде рассказал врач "желто-черных" Михаил Процив.

"Провели ПЦР-тестирование у всех игроков и персонала, не находящихся на сегодня в самоизоляции. Все больные COVID-19 находятся на постоянном моем контроле. Они себя чувствуют уже лучше. Очень важны будут результаты тестирования команды, которые сдавались сегодня. От этого и будем отталкиваться. Результаты будут завтра", - приводит слова Процива пресс-служба клуба.

Тренерский штаб "Руха" разделил футболистов на две группы. Занятия происходило в разное время в промежутке трех часов. Львовяне после разминки выполняли силовые упражнения, а потом Леонид Кучук уделил внимание тактическим наработкам.

К матчу с "Минаем" готовится целая группа молодых футболистов, ведь немало опытных игроков находятся на самоизоляции.

Последний раз "желто-черные" проводили официальный матч почти три недели назад. Тогда подопечные Леонида Кучука на выезде обыграли "Мариуполь" (2:0).

Напомним, матч 12-го тура УПЛ "Рух" - "Минай" запланирован на воскресенье, 24 октября.