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Рух провел новые ПЦР-тесты и ждет результаты, часть команды на самоизоляции
"Желто-черные" готовятся к матчу против "Миная"
Фото: ФК Рух
Вчера, 21 октября львовский "Рух" на учебно-тренировочной базе в Винниках провел плановое ПЦР-тестирование и провел утреннюю тренировочную сессию с разными малыми группами. О ситуации в команде рассказал врач "желто-черных" Михаил Процив.
"Провели ПЦР-тестирование у всех игроков и персонала, не находящихся на сегодня в самоизоляции. Все больные COVID-19 находятся на постоянном моем контроле. Они себя чувствуют уже лучше. Очень важны будут результаты тестирования команды, которые сдавались сегодня.
От этого и будем отталкиваться. Результаты будут завтра", - приводит слова Процива пресс-служба клуба.
Тренерский штаб "Руха" разделил футболистов на две группы. Занятия происходило в разное время в промежутке трех часов. Львовяне после разминки выполняли силовые упражнения, а потом Леонид Кучук уделил внимание тактическим наработкам.
К матчу с "Минаем" готовится целая группа молодых футболистов, ведь немало опытных игроков находятся на самоизоляции.
Последний раз "желто-черные" проводили официальный матч почти три недели назад. Тогда подопечные Леонида Кучука на выезде обыграли "Мариуполь" (2:0).
Напомним, матч 12-го тура УПЛ "Рух" - "Минай" запланирован на воскресенье, 24 октября.
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