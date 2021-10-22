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Ворскла - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Ворскла" - "Шахтер", украинская Премьер-лига, 23 октября 2021

Ворскла - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Непростой календарь донецкого "Шахтера" продолжается. За последние восемь дней коллектив де Дзерби обыграл "Зарю" 6:1 и был разгромлен "Реалом" в Лиге Чемпионов. По качеству игры во втором матче остались вопросы, но итоговые результаты достаточно веселые. С таким футболом не соскучишься.

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Впереди у "горняков" - "Ворскла". Полтавчане набрали отличный ход, победив уже в четырех играх кряду. Теперь они дома примут вице-чемпиона Украины, с которым попытаются продлить свою успешную серию. Одним словом, нас ожидает очень интересная схватка.

Смотрите матч 12-го тура УПЛ в субботу, 23-го октября, на канале "Футбол 1". Начало игры в 17:00. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Ворскла" - "Шахтер" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Ворскла" - "Шахтер" на UA-Футбол >>

Помимо этого, на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" будет доступен аудио комментарий матча "Ворскла" - "Шахтер".

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк)
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