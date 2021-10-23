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Динамо - Днепр-1. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Динамо - Днепр-1: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.10.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
После еврокубков возвращаемся к своему чемпионату, где в Киеве на стадионе "Олимпийский" состоится один из центральных матчей 12-го тура. Чемпион страны проэкзаменует претендента на третье место, одну из самых амбициозных команд первенства "Днепр-1".
Матч запланирован на воскресенье, 24-е октября 2021-го года. Стартовый свисток прозвучит в 17:00. Текстовую онлайн трансляцию поединка можно читать в матч-центре нашего сайта. Доступно по ссылке >>>
Онлайн прямая видеотрансляция состоится на телеканале "2+2", который доступен у кабельных провайдеров, в Интернете и на цифровых платформах. Также матч будет транслироваться на YouTube-странице проекта FootballHab. Плейер вы найдете также на нашем сайте.
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