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"Ему нужно зачехлить свое "я". Хацкевич прокомментировал игру Влада Супряги

Премьер-лига
(1 голосов)

Логика в этих словах есть

"Ему нужно зачехлить свое "я". Хацкевич прокомментировал игру Влада Супряги

fcdynamo.com

UA-Футбол
Новина українською

Экс-наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич подвел свои итоги матча киевлян против "Барселоны".

"Какие впечатления от матча в Барселоне? В моем понимании есть некая недосказанность. Да, сейчас все говорят о том, что в "Динамо" нет нападающего, в связи с чем в этой роли играет Гармаш. Что касается Супряги, который по своему амплуа является форвардом, то Владу в первую очередь нужно зачехлить свое "я" и работать над собой. Если он это сделает, то из него получится хороший нападающий.

Но вот уже пять лет работать и играть без форварда такой клуб, как "Динамо" не должен. Ему необходимо иметь страйкера, который забивает мячи. Благодаря которому ставится точка в атаке. Все можно делать хорошо. "Динамо" сейчас здорово играет в переходных фазах, но вот концовки нет. Гармаш – это не нападающий", - заявил Хацкевич.

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Напомним, что сейчас Луческу делает ставку на двух форвардов - Супрягу и Гармаша. Также в команде есть Шкурин и Рамирес.

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В статье: Александр Хацкевич Барселона Динамо (Киев) Владислав Супряга
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Комментарии (6)
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chino1961 (Сумская обл.)
22.10.2021 в 14:34
А по моему мнению...он такой же игрок как и остальные 75% УПЛ...в его годы Ребров и Шевченко уже показывали себя лидерами
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+1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.10.2021 в 14:44
Не рівняй хй з яєшнею.(((
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0
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alex 66 (Кременчук)
22.10.2021 в 14:31
А может вообще сменить ему амплуа или повесить бутсы на гвоздь? Футбол по ходу это не его конек.
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
22.10.2021 в 14:13
Дійсно, дуже би хотілося дізнатися - що воно таке, Я Супряги?)
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+1
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satellite (Харьков)
22.10.2021 в 13:32
А оно у него есть это,Я ???
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+1
0
sergei2020 (Черновцы)
22.10.2021 в 13:10
Йому потрібно знайти свою команду. В дк він труп.
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+2
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