"Ему нужно зачехлить свое "я". Хацкевич прокомментировал игру Влада Супряги

Экс-наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич подвел свои итоги матча киевлян против "Барселоны".

"Какие впечатления от матча в Барселоне? В моем понимании есть некая недосказанность. Да, сейчас все говорят о том, что в "Динамо" нет нападающего, в связи с чем в этой роли играет Гармаш. Что касается Супряги, который по своему амплуа является форвардом, то Владу в первую очередь нужно зачехлить свое "я" и работать над собой. Если он это сделает, то из него получится хороший нападающий.

Но вот уже пять лет работать и играть без форварда такой клуб, как "Динамо" не должен. Ему необходимо иметь страйкера, который забивает мячи. Благодаря которому ставится точка в атаке. Все можно делать хорошо. "Динамо" сейчас здорово играет в переходных фазах, но вот концовки нет. Гармаш – это не нападающий", - заявил Хацкевич.

Напомним, что сейчас Луческу делает ставку на двух форвардов - Супрягу и Гармаша. Также в команде есть Шкурин и Рамирес.