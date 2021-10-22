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Главные матчи под присмотром ВАР. Судейские назначения на 12-й тур УПЛ
В Полтаве и Киеве будет система видеоповторов
fco.com.ua
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 12-го тура Vbet Лиги сезона-2021/2022.
"Десна" - "Александрия". Чернигов. Стадион им. Ю. Гагарина. 17.00. Арбитр - Шандор А.А.
"Металлист 1925" - "Ингулец". Харьков. ОСК "Металлист". 19.30. Арбитр - Коваленко А.А.
"Верес" - "Мариуполь". Луцк. Стадион "Авангард". 14.00. Арбитр - Абдула А.Б.
"Ворскла" - "Шахтер". Полтава. Стадион "Ворскла" им. А. Бутовского. 17.00. Арбитр - Бойко С.М. Арбитр ВАА - Балакин Н.А.
"Черноморец" - "Львов". Одесса. Стадион "Черноморец". 19.30. Арбитр - Соловьян А.Н.
"Рух" - "Минай". Львов. Стадион "Арена Львов". 14.00. Арбитр - Серпутько Г.А. (Одесса),
"Динамо" - "Днепр-1". Киев. Стадион "Динамо" им. В. Лобановского. 17.00. Арбитр - Кривушкин Д.В. Арбитр ВАА - Деревинский А.А.
"Заря" - "Колос". Запорожье. Стадион "Славутич-Арена". 19.30. Арбитр - Омельченко А.В.
Отметим, что на этом туре не будет работать Екатерина Монзуль, которая недавно судила матч Лиги Европы.
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