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Гура: Десна - голодный соперник, но и мы будем думать о победе

Премьер-лига
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12-й тур УПЛ открывается матчем Десна - Александрия

Гура: Десна - голодный соперник, но и мы будем думать о победе

ФК "Мариуполь" / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Александрии " Юрий Гура поделился ожиданиями от предстоящего поединка своей команды против "Десны " в рамках 12 тура чемпионата Украины.

"Дорога была нормальной, настроение боевое. Немного тяжеловато из-за кадровых потерь: выбыли и Ковалец, и Гринь, но настроение и у нас, и у ребят положительное. У нас в команде 27 человек, я думаю, что найдем кем их заменить.

Соперник довольно-таки голодный, у них хорошие исполнители, такие как Юрченко, Будковский, Безбородько, Калитвинцев. Это сбалансированная команда, но у нас есть план на каждую игру.

Игра все покажет. Мы выйдем на поле и будем думать о победе ", — сказал Гура.

Напомним, что матч "Десна " – "Александрия " начнется сегодня в 17:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Юрий Гура Десна (Чернигов) ФК Александрия
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Источник:
ТК Футбол

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