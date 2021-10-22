Гура: Десна - голодный соперник, но и мы будем думать о победе

Главный тренер " Александрии " Юрий Гура поделился ожиданиями от предстоящего поединка своей команды против "Десны " в рамках 12 тура чемпионата Украины.

"Дорога была нормальной, настроение боевое. Немного тяжеловато из-за кадровых потерь: выбыли и Ковалец, и Гринь, но настроение и у нас, и у ребят положительное. У нас в команде 27 человек, я думаю, что найдем кем их заменить.

Соперник довольно-таки голодный, у них хорошие исполнители, такие как Юрченко, Будковский, Безбородько, Калитвинцев. Это сбалансированная команда, но у нас есть план на каждую игру.

Игра все покажет. Мы выйдем на поле и будем думать о победе ", — сказал Гура.