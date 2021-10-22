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Гура: Десна - голодный соперник, но и мы будем думать о победе
12-й тур УПЛ открывается матчем Десна - Александрия
ФК "Мариуполь" / Автор неизвестен
Главный тренер "
"Дорога была нормальной, настроение боевое. Немного тяжеловато из-за кадровых потерь: выбыли и Ковалец, и Гринь, но настроение и у нас, и у ребят положительное. У нас в команде 27 человек, я думаю, что найдем кем их заменить.
Соперник довольно-таки голодный, у них хорошие исполнители, такие как Юрченко, Будковский, Безбородько, Калитвинцев. Это сбалансированная команда, но у нас есть план на каждую игру.
Игра все покажет. Мы выйдем на поле и будем думать о победе ", — сказал Гура.
Напомним, что матч "Десна " – "Александрия " начнется сегодня в 17:00, а UA-Футбол проведет
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