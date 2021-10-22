Цыганык: Не думаю, что Кочергин продлит контракт с Зарей

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о ситуации с контрактом одного из лидеров " Зари " Владиславом Кочергиным.

Напомним, что футболист был переведен в дубль "Зари" из-за нежелания продлевать контракт с клубом, который заканчивается в конце сезона.

"Я не думаю, что Кочергин продлит контракт. Он тот футболист, которого можно продать. Сам Кочергин и хочет получать неплохие деньги, и он понимает, что у него может быть хорошее приглашение. Поэтому, зачем платить за трансфер "Заре", если можно заплатить определенную сумму самом Кочергину и забрать его бесплатно", - сказал Цыганык.