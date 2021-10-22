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Цыганык: Не думаю, что Кочергин продлит контракт с Зарей

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек по-прежнему пребывает в дубле Зари

Цыганык: Не думаю, что Кочергин продлит контракт с Зарей

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о ситуации с контрактом одного из лидеров "Зари" Владиславом Кочергиным.

Напомним, что футболист был переведен в дубль "Зари" из-за нежелания продлевать контракт с клубом, который заканчивается в конце сезона.

"Я не думаю, что Кочергин продлит контракт. Он тот футболист, которого можно продать. Сам Кочергин и хочет получать неплохие деньги, и он понимает, что у него может быть хорошее приглашение. Поэтому, зачем платить за трансфер "Заре", если можно заплатить определенную сумму самом Кочергину и забрать его бесплатно", - сказал Цыганык.

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В статье: Заря (Луганск) Игорь Цыганык Владислав Кочергин
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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Саня Лиман (Днепр)
22.10.2021 в 18:17
Чи не звезда.В СБУ уже себя показал.Его постигнет участь Юрченка ну или в рашку семью кормить как Ванясеня.
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