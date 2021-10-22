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Ворскла в матче с Шахтером не сможет рассчитывать на четырех игроков

Премьер-лига
(3 голосов)

Кадровые проблемы у полтавчан

Ворскла в матче с Шахтером не сможет рассчитывать на четырех игроков

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

В 12-м туре чемпионата УПЛ "Ворскла" 23 октября в Полтаве примет "Шахтер".

Перед матчем у полтавчан возникли кадровые проблемы. По разным причинам под большим вопросом участие в матче Владимира Чеснакова, Сергея Яворского, Валерия Бондаренко и Владислава Вакулы.

В то же время ганский легионер Наджеб Якубу, не выступавший за "Ворсклу" в последних матчах, уже вернулся в общую группу и на него Юрий Максимов может рассчитывать.

Напомним, что поединок "Ворскла" — "Шахтер" начнется 23 октября в 17.00.

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.10.2021 в 21:40
Та пох....
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