Ворскла в матче с Шахтером не сможет рассчитывать на четырех игроков

В 12-м туре чемпионата УПЛ " Ворскла " 23 октября в Полтаве примет "Шахтер".

Перед матчем у полтавчан возникли кадровые проблемы. По разным причинам под большим вопросом участие в матче Владимира Чеснакова, Сергея Яворского, Валерия Бондаренко и Владислава Вакулы.

В то же время ганский легионер Наджеб Якубу, не выступавший за "Ворсклу" в последних матчах, уже вернулся в общую группу и на него Юрий Максимов может рассчитывать.

Напомним, что поединок "Ворскла" — "Шахтер" начнется 23 октября в 17.00.