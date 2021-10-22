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Ворскла в матче с Шахтером не сможет рассчитывать на четырех игроков
Кадровые проблемы у полтавчан
Фото: ФК Ворскла
В 12-м туре чемпионата УПЛ "
Перед матчем у полтавчан возникли кадровые проблемы. По разным причинам под большим вопросом участие в матче Владимира Чеснакова, Сергея Яворского, Валерия Бондаренко и Владислава Вакулы.
В то же время ганский легионер Наджеб Якубу, не выступавший за "Ворсклу" в последних матчах, уже вернулся в общую группу и на него Юрий Максимов может рассчитывать.
Напомним, что поединок "Ворскла" — "Шахтер" начнется 23 октября в 17.00.
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