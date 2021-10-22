Определен лучший арбитр одиннадцатого тура УПЛ

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Vbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

По итогам одиннадцатого тура лучшим стал Николай Балакин. Он судил матч "Александрия" - "Ворскла" (1:2), показал игрокам обеих команд семь желтых карточек и одну красную. Пенальти не назначал.