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Определен лучший арбитр одиннадцатого тура УПЛ
Первое признание в сезоне для рефери
Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко
UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Vbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.
По итогам одиннадцатого тура лучшим стал Николай Балакин. Он судил матч "Александрия" - "Ворскла" (1:2), показал игрокам обеих команд семь желтых карточек и одну красную. Пенальти не назначал.
Для Николая Балакина это первое признание в сезоне. Ранее лучшими в туре становились Алексей Деревинский (1-й тур), Ярослав Козик (2-й и 5-й туры), Владимир Новохатний (3-й и 8-й туры), Денис Шурман (4-й тур), Евгений Арановский (6-й тур), Андрей Коваленко (7-й тур), Юрий Иванов (9-й тур), Александр Шандор (10-й тур).
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