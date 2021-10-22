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Матч Заря - Колос пройдет без болельщиков. Запорожье с понедельника в красной зоне

Премьер-лига
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И снова коронавирусные ограничения

Матч Заря - Колос пройдет без болельщиков. Запорожье с понедельника в красной зоне

Новина українською

Матч 12-го тура УПЛ в котором луганская "Заря" будет принимать на "Славутич-Арене" футбольный клуб "Колос", пройдет без болельщиков.

Связано это с ухудшением эпидемической ситуации в Запорожье.

Отметим, что с понедельника Запорожская область переведена в красную карантинную зону.

Напомним, что матч состоится в воскресенье 24 октября и начнется в 19:30.

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В статье: Заря (Луганск) Колос (Ковалевка) коронавирус
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Источник:
ФК Заря

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