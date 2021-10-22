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Матч Заря - Колос пройдет без болельщиков. Запорожье с понедельника в красной зоне
И снова коронавирусные ограничения
Матч 12-го тура УПЛ в котором луганская "
Связано это с ухудшением эпидемической ситуации в Запорожье.
Отметим, что с понедельника Запорожская область переведена в красную карантинную зону.
Напомним, что матч состоится в воскресенье 24 октября и начнется в 19:30.
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Источник:ФК Заря
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