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Матчи 12-го тура УПЛ начнутся с минуты молчания в память о Сергее Морозове
Тренер и эксперт ушел из жизни 22 октября
upl.ua
Матчи 12 тура УПЛ начнутся с минуты молчания в память о Сергее Морозове.
Заслуженный тренер Украины и эксперт каналов Футбол
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Источник:Офіційний сайт УПЛ
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