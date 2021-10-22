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Матчи 12-го тура УПЛ начнутся с минуты молчания в память о Сергее Морозове

Премьер-лига
(2 голосов)

Тренер и эксперт ушел из жизни 22 октября

Матчи 12-го тура УПЛ начнутся с минуты молчания в память о Сергее Морозове

upl.ua

Новина українською

Матчи 12 тура УПЛ начнутся с минуты молчания в память о Сергее Морозове.

Заслуженный тренер Украины и эксперт каналов Футбол ушел из жизни 22 октября из-за последствий коронавируса. Ему был 71 год.

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В статье: Сергей Морозов
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