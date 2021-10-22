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Перенос отменили. Динамо примет Днепр-1 на Олимпийском
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uaf.ua
Воскресный матч 12-го тура УПЛ, в котором "
Ранее было решено провести матч на стадионе "Динамо" им. В.Лобановского в связи с плановой заменой беговых дорожек. Однако в связи с изменением сроков реконструкции матч все же состоится на "Олимпийском".
Все билеты, приобретённые на "Олимпийский", действительны. Информация о билетах, приобретённых на стадион "Динамо", будет предоставлена в ближайшее время.
Напомним, что матч состоится 24 октября и начнется в 17:00.
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