Перенос отменили. Динамо примет Днепр-1 на Олимпийском

Воскресный матч 12-го тура УПЛ, в котором " Динамо " примет "Днепр-1", все-таки будет проведён на НСК "Олимпийский".

Ранее было решено провести матч на стадионе "Динамо" им. В.Лобановского в связи с плановой заменой беговых дорожек. Однако в связи с изменением сроков реконструкции матч все же состоится на "Олимпийском".

Все билеты, приобретённые на "Олимпийский", действительны. Информация о билетах, приобретённых на стадион "Динамо", будет предоставлена в ближайшее время.

Напомним, что матч состоится 24 октября и начнется в 17:00.