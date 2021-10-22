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Перенос отменили. Динамо примет Днепр-1 на Олимпийском

Премьер-лига
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Перенос отменили. Динамо примет Днепр-1 на Олимпийском

uaf.ua

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Воскресный матч 12-го тура УПЛ, в котором "Динамо" примет "Днепр-1", все-таки будет проведён на НСК "Олимпийский".

Ранее было решено провести матч на стадионе "Динамо" им. В.Лобановского в связи с плановой заменой беговых дорожек. Однако в связи с изменением сроков реконструкции матч все же состоится на "Олимпийском".

Все билеты, приобретённые на "Олимпийский", действительны. Информация о билетах, приобретённых на стадион "Динамо", будет предоставлена в ближайшее время.

Напомним, что матч состоится 24 октября и начнется в 17:00.

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В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1
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