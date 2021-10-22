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Шахтер сохраняет интерес к хавбеку Сассуоло, у которого летом заканчивается контракт

Премьер-лига
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(1 голосов)

Горняки могут забрать Филипа Джуричича бесплатно

Шахтер сохраняет интерес к хавбеку Сассуоло, у которого летом заканчивается контракт

Alessandro Garofalo/Image Sport

Новина українською

"Шахтер" сохраняет интерес к хавбеку "Сассуоло" Филипу Джуричичу.

Как сообщает Calciomercato, у 29-летнего серба летом заканчивается контракт с клубом, и пока что стороны далеки от подписания нового соглашения.

Данный факт подогревает интерес многих европейских клубов, в том числе и "Шахтера", который активно интересовался игроком этим летом.

По информации источника, именно "Шахтер" может быть фаворитом в борьбе за Джуричича, так как именно при Роберто Де Дзерби хавбек смог раскрыться в Серии А.

Также контракт Джуричичу на правах свободного агента будут готовы предложить "Саутгемптон", "Вест Хэм", "Интер", "Милан" и "Наполи".

Напомним, что в нынешнем сезоне Джуричич сыграл за "Сассуоло" 8 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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В статье: Шахтер (Донецк) Филип Джуричич Сассуоло
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Источник:
Сalciomercato

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Комментарии (5)
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alex.belogubko (одесса)
22.10.2021 в 21:41
хватит вы уже супер физрука взяли Дзерби--пустышку --7 очков потеряно в УПЛ и 8 в ЛЧ--КРАСАВЕЦ
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0
0
Only DK (Kyiv)
22.10.2021 в 20:49
"Інтер", "Мілан" і "Наполі" или вонючая помойка... Дааа, сложный выбор
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0
-2
avatar
c99baf (Харьков)
22.10.2021 в 21:03
Помойка-это твоя вонючая "мусоровская" дЫнама
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+1
0
дЫркофан
22.10.2021 в 21:27
кто бы гавкал дырявое чмо
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+1
-1
Hanter44 (Baburka)
22.10.2021 в 21:28
А что,Динамо тоже интересуется?
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+1
-1


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