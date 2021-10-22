Шахтер сохраняет интерес к хавбеку Сассуоло, у которого летом заканчивается контракт

" Шахтер " сохраняет интерес к хавбеку "Сассуоло" Филипу Джуричичу.

Как сообщает Calciomercato, у 29-летнего серба летом заканчивается контракт с клубом, и пока что стороны далеки от подписания нового соглашения.

Данный факт подогревает интерес многих европейских клубов, в том числе и "Шахтера", который активно интересовался игроком этим летом.

По информации источника, именно "Шахтер" может быть фаворитом в борьбе за Джуричича, так как именно при Роберто Де Дзерби хавбек смог раскрыться в Серии А.

Также контракт Джуричичу на правах свободного агента будут готовы предложить "Саутгемптон", "Вест Хэм", "Интер", "Милан" и "Наполи".

Напомним, что в нынешнем сезоне Джуричич сыграл за "Сассуоло" 8 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.