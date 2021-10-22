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Шахтер сохраняет интерес к хавбеку Сассуоло, у которого летом заканчивается контракт
Горняки могут забрать Филипа Джуричича бесплатно
Alessandro Garofalo/Image Sport
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Как сообщает Calciomercato, у 29-летнего серба летом заканчивается контракт с клубом, и пока что стороны далеки от подписания нового соглашения.
Данный факт подогревает интерес многих европейских клубов, в том числе и "Шахтера", который активно интересовался игроком этим летом.
По информации источника, именно "Шахтер" может быть фаворитом в борьбе за Джуричича, так как именно при Роберто Де Дзерби хавбек смог раскрыться в Серии А.
Также контракт Джуричичу на правах свободного агента будут готовы предложить "Саутгемптон", "Вест Хэм", "Интер", "Милан" и "Наполи".
Напомним, что в нынешнем сезоне Джуричич сыграл за "Сассуоло" 8 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.
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