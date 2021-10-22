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Максимов: Карты – это ум. Кто хорошо играет в покер, тот хорошо думает на поле
Интересный подход к карточным играм
vorskla.com.ua
Главный тренер "
"Главный тренер "Вердера" Томас Шааф с нами в карты играл. Помню, в самолете летим, так в карты заигрались, что он попросил стюардессу не ходить, чтоб не мешала играть.
Я даже сейчас в команду пришел и футболистов спросил: "Почему вы в карты не играете?" Нас в свое время даже заставляли.
Я как тренер считаю, что карты – это ум. Кто хорошо играет в покер, тот хорошо думает на поле. Мы с футболистами тоже играем иногда, пару сдач могу с ребятами сыграть", - рассказал Максимов.
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