Максимов: Карты – это ум. Кто хорошо играет в покер, тот хорошо думает на поле

Главный тренер " Ворсклы " Юрий Максимов высказал свое отношение к карточным играм.

"Главный тренер "Вердера" Томас Шааф с нами в карты играл. Помню, в самолете летим, так в карты заигрались, что он попросил стюардессу не ходить, чтоб не мешала играть.

Я даже сейчас в команду пришел и футболистов спросил: "Почему вы в карты не играете?" Нас в свое время даже заставляли.

Я как тренер считаю, что карты – это ум. Кто хорошо играет в покер, тот хорошо думает на поле. Мы с футболистами тоже играем иногда, пару сдач могу с ребятами сыграть", - рассказал Максимов.