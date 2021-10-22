Цыганык: Суркис понимает, что сейчас он не может повторить контракт, который есть у Ярмоленко в АПЛ

Украинский журналист Игорь Цыганык высказался о перспективах возвращения в " Динамо " вингера "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко.

"Я разговаривал с президентом "Динамо", который сказал, что был бы очень доволен, если бы Ярмоленко приехал в "Динамо" заканчивать карьеру. Но Игорь Суркис понимает, что сейчас повторить тот контракт, который есть у Ярмоленко в АПЛ, он не может.

Здесь уже надо понимать, что есть отношения двух людей: контракт "Динамо" повторить не может, но президент киевлян был бы счастлив, если бы Андрей завершил карьеру в "Динамо", - сказал Цыганык.