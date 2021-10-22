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Цыганык: Суркис понимает, что сейчас он не может повторить контракт, который есть у Ярмоленко в АПЛ

Премьер-лига
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Однако президент Динамо был бы доволен, если бы Андрей вернулся доигрывать в киевский клуб

Цыганык: Суркис понимает, что сейчас он не может повторить контракт, который есть у Ярмоленко в АПЛ

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык высказался о перспективах возвращения в "Динамо" вингера "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко.

"Я разговаривал с президентом "Динамо", который сказал, что был бы очень доволен, если бы Ярмоленко приехал в "Динамо" заканчивать карьеру. Но Игорь Суркис понимает, что сейчас повторить тот контракт, который есть у Ярмоленко в АПЛ, он не может.

Здесь уже надо понимать, что есть отношения двух людей: контракт "Динамо" повторить не может, но президент киевлян был бы счастлив, если бы Андрей завершил карьеру в "Динамо", - сказал Цыганык.

Напомним, что Андрей Ярмоленко выступал за "Динамо" с 2006 по 2017 год. В футболке "бело-синих" он провел 340 матчей, в которых забил 137 мячей и отдал 90 результативных передач.

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В статье: Андрей Ярмоленко Игорь Суркис Динамо (Киев) Игорь Цыганык Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
Football Hub

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