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Цыганык: Суркис понимает, что сейчас он не может повторить контракт, который есть у Ярмоленко в АПЛ
Однако президент Динамо был бы доволен, если бы Андрей вернулся доигрывать в киевский клуб
Украинский журналист Игорь Цыганык высказался о перспективах возвращения в "
"Я разговаривал с президентом "Динамо", который сказал, что был бы очень доволен, если бы Ярмоленко приехал в "Динамо" заканчивать карьеру. Но Игорь Суркис понимает, что сейчас повторить тот контракт, который есть у Ярмоленко в АПЛ, он не может.
Здесь уже надо понимать, что есть отношения двух людей: контракт "Динамо" повторить не может, но президент киевлян был бы счастлив, если бы Андрей завершил карьеру в "Динамо", - сказал Цыганык.
Напомним, что Андрей Ярмоленко выступал за "Динамо" с 2006 по 2017 год. В футболке "бело-синих" он провел 340 матчей, в которых забил 137 мячей и отдал 90 результативных передач.
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