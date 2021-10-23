Аллахьяр: Хотел бы поработать под руководством Диего Симеоне

Форвард "Зари" Аллахьяр Сайядманеш рассказал о том, на каком стадионе он хотел бы сыграть, и под руководством какого тренера поработать.

– Под началом какого тренера хотели бы поработать?

– Диего Симеоне.

– Есть стадион, где мечтаете сыграть?

– "Олд Траффорд".

– Кто главный враг Ирана в футболе?

– У Ирана нет врагов. У нас есть принципиальный соперник – это Саудовская Аравия.

– Какие места посоветуете посетить туристу в Иране?

– Иран – очень красивая и большая страна. Таких мест очень много. В горном хребте Эльбурса неподалеку моего родного Амоля есть гора Дамаванд – самая высокая точка Ирана. В Иране есть самое жаркое место на Земле – песчано-солончаковая пустыня Деште-Лут. Конечно, стоит побывать в Тегеране.