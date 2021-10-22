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Рух представил клубного маскота - Рухмена. ВИДЕО
Эффектное видео из Львова
скриншот youtube
"Многие жители Львова заметили, что наш город охраняет тайный защитник. И никто никогда его не видел. Каждую ночь он просыпается только тогда, когда все спят, борется с врагами и на утро остается инкогнито. Но пришло время открыть свое лицо: Рухмен – наш украинский супергерой и новая оборона Львова.
Он – потомок казаков, родился в украинской семье, где уважают традиции и из поколения в поколение передают обычай защищать родную землю. Он выносливее Капитана Америки и быстрее Флэша, сильнее, чем Халк и точнее, чем Спайдермен. "Марвел" ним бы гордился, но он наш.
А еще у Рухмена есть уникальная суперсила – это заряжать всех вокруг положительной энергией и мотивировать на победу. К тому же, он настоящий фанат львовского футбола, поэтому питается полными трибунами, громкими песнями и забитыми голами любимого клуба в ворота соперников.
Его слабость – это львовские вкусности, никогда не может устоять перед чем-то вкусненьким и любит угощать других.
Утром вы можете встретить Рухмена на пробежке в Стрыйском парке, в обед – на кофе где-то на площади Рынок, вечером – на "Арене Львов" на матче "Руха", а уже ночью, когда весь город спит, он преданно защищает Львов от злых врагов, чтобы на следующий день каждый житель проснулся с мыслью, что ему очень повезло, ведь он живет в безопасном, радушном и самом футбольном городе страны", – сказано в представлении Рухмена.
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