  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Рух представил клубного маскота - Рухмена. ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рух представил клубного маскота - Рухмена. ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Эффектное видео из Львова

Рух представил клубного маскота - Рухмена. ВИДЕО

скриншот youtube

Новина українською

Львовский "Рух" представил нового маскота клуба – Рухена. Сделал это львовский клуб в виде видеопрезентации.

"Многие жители Львова заметили, что наш город охраняет тайный защитник. И никто никогда его не видел. Каждую ночь он просыпается только тогда, когда все спят, борется с врагами и на утро остается инкогнито. Но пришло время открыть свое лицо: Рухмен – наш украинский супергерой и новая оборона Львова.

Он – потомок казаков, родился в украинской семье, где уважают традиции и из поколения в поколение передают обычай защищать родную землю. Он выносливее Капитана Америки и быстрее Флэша, сильнее, чем Халк и точнее, чем Спайдермен. "Марвел" ним бы гордился, но он наш.

А еще у Рухмена есть уникальная суперсила – это заряжать всех вокруг положительной энергией и мотивировать на победу. К тому же, он настоящий фанат львовского футбола, поэтому питается полными трибунами, громкими песнями и забитыми голами любимого клуба в ворота соперников.

Его слабость – это львовские вкусности, никогда не может устоять перед чем-то вкусненьким и любит угощать других.

Утром вы можете встретить Рухмена на пробежке в Стрыйском парке, в обед – на кофе где-то на площади Рынок, вечером – на "Арене Львов" на матче "Руха", а уже ночью, когда весь город спит, он преданно защищает Львов от злых врагов, чтобы на следующий день каждый житель проснулся с мыслью, что ему очень повезло, ведь он живет в безопасном, радушном и самом футбольном городе страны", – сказано в представлении Рухмена.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Рух

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
22.10.2021 в 22:37
А на виїздах він буде? А бої маскотів будуть перед матчами?
Ответить
0
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
22.10.2021 в 22:36
Прикольно. Але на банани схоже оте що на грудях у нього.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...