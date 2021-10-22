Реабилитация Шахтера и Динамо, ТОП-матчи на любой вкус. Что посмотреть на выходных

UA-Футбол собрал для вас десять поединков, которые вы точно захотите посмотреть на выходных - 23-го и 24-го октября.

Субботу, 23 октября

Ворскла – Шахтер

УПЛ

Время - 17:00

Телетрансляция - Футбол 1

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В предыдущем туре "Шахтер" играл с бронзовым призером прошлого чемпионата и разгромил его 6:1. На этот раз горняки сыграют с третьей командой текущего первенства. Сыграют на фоне сокрушительное поражение в Лиге Чемпионов. То есть подопечным Де Дзерби нельзя долго страдать он неудачи в игре с "Реалом", а нужно максимально быстро переключиться на внутреннее первенство, ведь в случае поражения "Шахтер" опустится на третье место. Конечно, в лигочемпионские перспективы "Ворсклы" не очень верится, но всегда приятно, когда лидеру приходится решать задачи повышенной сложности.

Брайтон - Манчестер Сити

АПЛ

Время - 19:30

Телетрансляция - Setanta Sport

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Невероятно, но факт: на четвертом месте АПЛ после восьми сыгранных туров пребывает не МЮ, "Тоттенхэм", "Лестер", "Арсенал" или даже "Эвертон". Сейчас в зоне Лиги Чемпионов идет "Брайтон". Да, календарь у чаек на старте сезона был не самым сложным, но этим нужно было еще воспользоваться. Команда Грэхема Поттера мало забивает, но и пропускает крайне редко - по этому показателю она уступает лишь "Ливерпулю" и как раз "Сити". Это будет тот самый случай, когда коса может наскочить на камень.

Воскресенья, 24 октября

Вест Хэм – Тоттенхэм

АПЛ

Время - 16:00

Телетрансляция - Setanta Sport

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Победитель очередного лондонского дерби с большой вероятностью окажется на четвертом месте в турнирной таблице. Конечно, главный интерес для украинских болельщиков – это персона Андрея Ярмоленко. Скорее всего, он снова окажется в резерве, но вдруг его игра в Лиге конференций убедила Мойеса предоставить ему больше времени в матче внутреннего чемпионата?

Динамо - Днепр-1

УПЛ

Время - 17:00

Телетрансляция – 2+2

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По кадровому потенциалу эксперты отдают "Днепру-1" третье место в чемпионате Украины. Но есть проблема - команда Йовичевича регулярно проваливается в больших матчах. Хотя на этот раз шансы действительно будут высокими. Во-первых, киевляне вернулись домой после изнурительного (хотя и не факт) матча с "Барселоной", во-вторых, в отличной форме находится Артем Довбик. Форвард в последних матчах забивает на любой вкус, способный пройти и молодой оборону лидера, вопрос лишь в том, получит ли он необходимую поддержку от партнеров.

Барселона – Реал

Ла Лига

Время - 17:15

Телетрансляция – MEGOGO

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Пусть простят гранды АПЛ, Серии А, Бундеслиги, или даже Бока Хуниорс с Ривер Плейт, но Эль Классико - это самое популярное клубное противостояние во всем мире. За ним внимательно следят на всех континентах, убеждены, будут следить и у нас, несмотря на то, что он пересекается с матчем "Динамо" и "Днепра-1" (к слову, можете включить поединок испанских грандов в формате аудио трансляции от UA- Футбол). Если к отсутствию Роналду уже привыкли, то теперь впервые за много лет командам придется играть без Лионеля Месси и Серхио Рамоса. Теперь главное внимание будет приковано к Кариму Бензема, Ансу Фати, Габи и других героях.

Аякс – ПСВ

Эредивизия

Время - 17:45

Телетрансляция - Футбол 2

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Эти клубы выиграли на двоих пять Кубков чемпионов. Они подарили миру множество звезд, которые радовали своей игрой не одно поколение болельщиков. Они традиционно доминируют в Эредивизии и сейчас их разделяет лишь одно очко. Амстердамцы впереди. И амстердамцы выглядят безусловным фаворитом. Вы видели их игру против "Боруссии" из Дортмунда в Лиге Чемпионов? Это было что-то невероятное. Кураж, техника, голы - это все о команде Эрика Тен Хага, которая в девяти матчах национального чемпионата забила 32 гола, а пропустила лишь 2! Но в соперниках ПСВ, поэтому нас ожидает совершенно непредсказуемая игра.

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль

АПЛ

Время - 18:30

Телетрансляция - Setanta Sport

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Оле-Гунар Сульшер на неделе удержался на своем посту, одолев "Аталанту" после вчистую проигранного первого тайма. Это был тот случай, когда команда билась за своего тренера. Но одно дело побеждать обескровленных бергамцев, другое - "Ливерпуль", который находится в отличной форме. А еще это встреча Салаха и Роналду. Перед игрой Клопп заявил, что у Мо лучше левая нога, но Криштиану лучше играет головой. Чьи же аргументы окажутся более убедительными?

Рома – Наполи

Серия А

Время - 19:00

Телетрансляция – MEGOGO

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Скромный "Буде-Глимт" поставил на карьере Жозе Моуриньо огромное пятно - впервые его команда проиграла со счетом 1:6. Но португалец имеет возможность сразу же заслужить прощение у болельщиков, если обыграет "Наполи", который в восьми первых турах Серии А получил восемь побед. Интересно, что неаполитанцев возглавляет Лучано Спалетти, который дважды возглавлял "Рому".

Интер – Ювентус

Серия А

Время - 21:45

Телетрансляция – MEGOGO

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Кто только не критиковал "Ювентус" в начале сезона. И было за что. Но в последнее время Максимилиано Аллегри нашел рецепт успеха. Старая Синьора вновь побеждает соперников за счет своего класса. Туринцы выиграли шесть последних матчей во всех турнирах, четыре из них - со счетом 1:0. Но в окончательное возвращение мы поверим, если "Ювентусу" удастся обыграть действующего чемпиона.

Марсель – ПСЖ

Лига 1

Время - 21:45

Телетрансляция – MEGOGO

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У нас такое противостояние называют Классическое, в Испании - Эль Классико, в Германии - дер-Классикер, а во Франции - это Ле Классик. Конечно, в этом сезоне "Марсель" уже не будет бороться за чемпионство. Но обыграть столичных пижонов для него это дело чести! Год назад матч на поле ПСЖ был, пожалуй, самым грубым для Лиги 1 в 21-м веке. Зато "Марсель" впервые в эру шейхов обыграл парижан. Теперь у них есть еще один весомый аргумент - Лионель Месси, который пока забивает только в Лиге Чемпионов за ПСЖ, но рано или поздно разживется голом и в чемпионате Франции.