Кривенцов: Металлист 1925 - он всегда борется, толкается, бьется

Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов поделился эмоциями от победы своей команды в матче 12-го тура УПЛ над "Ингульцом" .

- Первая победа в УПЛ с крупным счетом. Вы довольны игрой команды?

- Сегодня да. Потому что была хорошая организация в течение всей игры и радовало то, что мы реализовали свои голевые моменты. Но в первом тайме в "Ингульца" был стопроцентный момент, забей Ситало головой - неизвестно как бы игра закончилась. Но в целом - игрой команды я доволен.

- После предыдущих матчей вы говорили, что никогда не говорите игрокам отдавать передачи назад. Сегодня наконец после 2:0 и 3:0 ребята бежали вперед. Это ваши установки сработали?

- Они сами принимают решения на футбольном поле. У нас есть вектор, есть требования, есть наигранные ситуации, но сама игра подсказывает футболистам, как действовать. Есть возможность идти в атаку - они идут, нет - ждут тогда своих возможностей.

Сегодня я хочу похвалить всю команду, всех игроков. И тех, которые вышли в стартовом составе, и тех, которые вышли на замену. Я не разделю - основные игроки или запасные. Для меня все наши футболисты одинаковы и мы работаем для того, чтобы каждый из них становился сильнее. Пусть демонстрируют свои качества, но в командной игре.

- Сегодня вышел на замену дебютант - Кверквелия. Насколько он готов?

- Да, сегодня Кверквелия дебютировал, дали ему сыграть чуть меньше 20-ти минут. Это квалифицированный, сильный защитник, который набирает форму. И сегодня решили дать ему сыграть, чтобы он почувствовал атмосферу домашней арены команду. По возможности будем его подтягивать, чтобы он получал игровое время все больше и больше. Потому что лазарет у нас не пустеет, увы.

- Впереди игра на Кубок Украины. Какие ожидания? Рассматриваете ли вы Чемпионат Украины и Кубок Украины, как равнозначные турниры?

- Мы нацеливаем команду, в каждой игре она должен действовать так: всегда на победу. Вы же помните, я сначала говорил, что у меня задача, чтобы команда играла в красивый атакующий футбол и одерживала победы. Это сделать очень трудно. Мы над этим работаем. Да, возможно, у нас не все получается. Но каждый игрок старается и воспринимает наши идеи с позитивом и пытается действовать именно так, потому что они видят когда наши игроки действуют правильно, им потом и мяч легче забирать у них больше возможностей в атакующей фазе игры. Кубок, конечно, это отдельный турнир, примеров много, когда команды в разных странах, с любых лиг могут пройти кого угодно. Я считаю, что перед противостоянием с "Александрией" шансы 50 на 50, но, что игра будет интересной - это точно.

- "Металлист 1925" будет бороться за Кубок Украины?

- "Металлист 1925" - он всегда борется. Толкается, бьется, как хотите.