Шаран отказался от предложения возглавить одного из аутсайдеров УПЛ

После увольнения Василия Кобина с поста главного тренера "Миная" закарпатский клуб искал замену украинскому специалисту. Одним из претендентов стал бывший тренер "Александрии", "Карпат" и "Закарпатья" Владимир Шаран.

Правда, 50-летний специалист взвесил все "за" и "против" и отказался от этого предложения. Он вел переговоры с закарпатским клубом, но стороны не пришли к общему согласию.Об этом сообщает meta-ratings.

Напомним, что Владимир Шаран возглавлял "Александрию" с 2013 по 2021 год. В общем во главе "горожан" он провел 274 матча.

Добавим, что "Минай" после 10 сыгранных поединков занимает 13 место в УПЛ, находясь в зоне команд, которые после окончания регулярного чемпионата будут бороться за выживание с представителями Первой лиги.