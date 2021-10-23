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Шаран отказался от предложения возглавить одного из аутсайдеров УПЛ
Взвесил все "за" и "против"
После увольнения Василия Кобина с поста главного тренера "Миная" закарпатский клуб искал замену украинскому специалисту. Одним из претендентов стал бывший тренер "Александрии", "Карпат" и "Закарпатья" Владимир Шаран.
Правда, 50-летний специалист взвесил все "за" и "против" и отказался от этого предложения. Он вел переговоры с закарпатским клубом, но стороны не пришли к общему согласию.Об этом сообщает meta-ratings.
Напомним, что Владимир Шаран возглавлял "Александрию" с 2013 по 2021 год. В общем во главе "горожан" он провел 274 матча.
Добавим, что "Минай" после 10 сыгранных поединков занимает 13 место в УПЛ, находясь в зоне команд, которые после окончания регулярного чемпионата будут бороться за выживание с представителями Первой лиги.
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